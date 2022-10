Loạt điện thoại Apple, Samsung, Xiaomi giảm giá sâu 5-6 triệu đồng

Apple

Trong khi iPhone 14 có giá bán nằm ngoài ngân sách nhiều người, thì các sản phẩm đời cũ hơn dưới đây xứng đáng được cân nhắc.

iPhone 11 giảm 3,5 triệu đồng còn 11,5 triệu đồng: iPhone 11 có thể xem là chiếc iPhone quốc dân của “nhà Táo” với việc sở hữu cấu hình tốt, thời lượng pin đảm bảo dùng một ngày. Khuyết điểm của sản phẩm này là nó đã được ra mắt từ tận 2019. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ lâu dài từ Apple, thiết bị vẫn sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm văn phòng từ 3-4 năm nữa.

iPhone 12 giảm 4 triệu còn 16 triệu đồng: iPhone 12 có thể xem là một bản nâng cấp toàn diện so với iPhone 11, thậm chí hầu như không thua kém nhiều so với iPhone 12 Pro. Tuy chưa phải là mức hời so với iPhone 11, song iPhone 12 đời mới hơn và là một lựa chọn tốt nếu muốn khởi đầu dùng smartphone của Apple.

iPhone SE 2022 hiện còn 11,8 triệu đồng.

iPhone SE 2022 giảm 1,7 triệu còn 11,8 triệu đồng: Chiếc iPhone chạy chip A15 rẻ nhất vừa ra mắt đã giảm giá. Đây là một thiết bị rất đáng sở hữu với thông số cấu hình mạnh, thời gian hỗ trợ lâu dài, điểm trừ có lẽ đến từ thời lượng pin yếu và thiết kế cũ.

Một số mẫu iPhone giảm giá khác: iPhone 12 mini 256GB giảm 6 triệu, còn 16 triệu đồng. iPhone SE 128GB (2020) giảm 2 triệu đồng còn 9,3 triệu đồng.

Samsung

Nhiều mẫu Samsung cao cấp giảm giá sâu, cơ hội để người dùng chọn mua smartphone Android cấu hình mạnh với giá tốt hơn giá niêm yết.

Galaxy S22 Ultra 5G giảm 5-6 triệu đồng tùy phiên bản, giá còn từ 26 triệu đồng: Chiếc flagship kết hợp giữa dòng Note và S đã giảm giá sâu sau nửa năm ra mắt. Giờ đây giá của sản phẩm đã ngang hàng hoặc thậm chí thấp hơn các điện thoại Android cao cấp khác. Đây có thể xem là sự lựa chọn hấp dẫn nhất trong đợt mua sắm lần này.

Samsung S22 Ultra giảm 5-6 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. (Ảnh: Hải Đăng)

Galaxy S22+ 5G giảm 6 triệu, giá còn từ 20 triệu triệu đồng: Nếu như muốn có một sản phẩm cao cấp của Samsung mà không quan tâm tới các yếu tố như bút S Pen thì đây chính là sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho người dùng.

Galaxy Z Fold3 256GB giảm 10 triệu, còn 32 triệu đồng: Chiếc smartphone màn hình gập của Samsung chưa bao giờ giảm sâu đến thế. Thêm vào đó, việc Galaxy Z Fold4 không có quá nhiều nâng cấp làm cho Z Fold3 trở thành một sự lựa chọn hợp lý hơn cho người dùng.

Một số mẫu Samsung giảm giá khác: Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB giảm 10 triệu, giá còn 17 triệu đồng. Samsung Galaxy S22 5G giảm 6 triệu đồng, giá còn 16 triệu đồng.

Xiaomi

Xiaomi 12 giảm 4 triệu, giá còn 16 triệu đồng: Một chiếc smartphone đầu bảng với những trang bị cao cấp nhất nhưng giá chỉ ngang với smartphone cận cao cấp của hãng khác. Với đợt giảm giá này, thậm chí ngay cả hàng xách tay cũng khó cạnh tranh với chiếc máy này.

Dòng Xiaomi 12 là điện thoại cao cấp có giá cạnh tranh nhất sau giảm giá.

Xiaomi 11T Pro 5G giảm 2,5 triệu, giá còn 12,5 triệu đồng: “Người anh em” cùng thông số với Xiaomi 12 cũng có mức giảm sâu đợt này, là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc cho người dùng thích smartphone cấu hình mạnh mẽ với mức giá hợp lý.

Một số mẫu Xiaomi giảm giá khác: Xiaomi 12 Pro giảm 5,1 triệu, giá còn 22,9 triệu đồng. Xiaomi 11T 5G giảm 2,5 triệu, giá còn 9,5 triệu đồng.

Oppo

Oppo Find X5 Pro 5G giảm giá online 4 triệu đồng, giá còn 19 triệu đồng: Thiết bị đầu bảng của Oppo có mức giảm sâu nhất. Đây là mức giá tốt so với những trang bị như vi xử lý Snapdragon 8 gen 1, camera ấn tượng và thiết kế cao cấp.

Mẫu máy cao cấp nhất của Oppo về dưới 20 triệu đồng. (Ảnh: Hải Đăng)

Oppo Reno6 Pro 5G giảm 3 triệu đồng, giá còn 16 triệu: Một sự lựa chọn cũng rất đáng để lưu tâm, nhất là sau khi giảm giá thì chiếc smartphone này đã về đúng với giá trị thật của nó, với những trang bị không hẳn là cao cấp nhất nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng

Một số mẫu Oppo giảm giá khác: Oppo Reno7 Pro 5G - giảm 1 triệu đồng, giá còn 18 triệu đồng.

Nguyên Phú