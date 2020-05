ictnews Chi bộ 2 trực thuộc Đảng ủy Sở TT&TT đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề An toàn thông tin mạng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; tầm quan trọng của công tác an toàn thông tin; nguy cơ và điểm yếu trong công tác bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, công chức.