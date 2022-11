Rộ tin đồn 'Mark Zuckerberg từ chức' CEO Meta

Ngày 22/11, trang tin The Leak cho biết Zuckerberg sẽ từ chức CEO Meta vào năm sau. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đã cạn kiệt lòng tin vào mạng xã hội.

Zuckerberg đã đầu tư hàng tỷ USD vào vũ trụ ảo, thứ mà ông tin là phiên bản tiếp theo của Internet. Bất chấp khái niệm mơ hồ và những khó khăn xoay quanh, nhà sáng lập Facebook vẫn cam kết gắn bó với metaverse.

CEO Meta Mark Zuckerberg (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tài sản ròng của Zuckerberg đã giảm mạnh cùng với biến động của giá cổ phiếu Meta. Hơn 1 năm trước, ông sở hữu 142 tỷ USD nhưng nay chỉ còn một nửa. Theo Forbes, ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III, ông mất 11 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Khi cổ phiếu Meta không được nhà đầu tư ưa chuộng, tầm nhìn của Zuckerberg cũng bị đặt vào vòng nghi vấn. Đồng thời, thị trường mạng xã hội cũng đang cạnh tranh hơn bao giờ hết. Một lẽ tự nhiên, CEO Meta chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực. Song, không vì vậy mà ông có ý định từ chức như tin đồn.

Trước thông tin Zuckerberg từ chức vào năm 2023 của The Leak, người phát ngôn Meta Andy Stone chỉ đáp ngắn gọn: “Sai rồi”.

Đây không phải lần đầu tiên Zuckerberg bị kêu gọi từ chức. Tháng 11/2021, Frances Haugen – cựu nhân viên Meta – người có vai trò không nhỏ trong “Hồ sơ Facebook” lập luận “Facebook sẽ mạnh hơn nếu có ai đó sẵn sàng tập trung vào sự an toàn”.

Năm 2020, nhà đầu tư George Soros kêu gọi Zuckerberg từ bỏ ghế CEO trong lá thư đăng trên Financial Times. Năm 2018, khi Facebook nằm trong trung tâm của tranh cãi can thiệp bầu cử, nhà báo Robinson Meyer của The Atlantic cũng đặt câu hỏi liệu Zuckerberg có từ chức không và được đích thân Zuckerberg trả lời: “Không”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN về khả năng từ chức, Zuckerberg khẳng định: “Không có kế hoạch đó”. Qua nhiều năm, vô số các chuyên gia, nhà hoạt động, nhà báo đã đặt vấn đề này mỗi khi tranh cãi xảy ra tại Meta, nhưng người đứng đầu công ty vẫn vững chân.

Ngược lại, một số lãnh đạo khác trong Meta lại chọn cách ra đi. Đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom và Mike Krieger rời công ty năm 2018 vì khác biệt tầm nhìn với Zuckerberg. CEO WhatsApp Jan Koum cũng bỏ Facebook cùng năm. Gần đây, cánh tay phải của Zuckerberg – Sheryl Sandberg – quyết định nghỉ việc sau 14 năm gắn bó.

(Theo Slash Gear)