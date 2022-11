Mazda đầu tư 11 tỷ USD điện hóa xe hơi

Giám đốc điều hành cấp cao Akira Koga của Mazda cho biết khoản đầu tư sẽ được triển khai cùng với các đối tác. Số tiền sẽ dùng cho hoạt động R&D.

Mazda theo chân các đối thủ chi mạnh cho xe điện. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, tại một hội thảo, CEO Mazda Akira Marumoto tiết lộ công ty đã ký thỏa thuận với Envision AESC, bộ phận pin của tập đoàn năng lượng tái tạo Envision (Trung Quốc), để mua pin cho xe điện sản xuất ở Nhật Bản. Thương hiệu này cũng hợp tác với 7 công ty khác, bao gồm nhà sản xuất linh kiện điện Rohm, để cùng nhau phát triển và sản xuất các bộ truyền động điện.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang chi hàng tỷ USD nhằm tăng cường sản xuất pin và xe điện. Hồi tháng 8, Toyota Motor nói sẽ đầu tư tối đa 730 tỷ yen tại Nhật Bản và Mỹ để sản xuất pin cho xe chạy điện hoàn toàn, trái ngược với những mẫu xe kết hợp xăng và điện như Prius. Honda Motor cũng tuyên bố xây dựng nhà máy pin lithium-ion 4,4 tỷ USD mới cho xe điện tại Mỹ cùng với nhà cung ứng pin LG Energy Solution.

Mazda đặt mục tiêu doanh số ròng 4,5 nghìn tỷ yen trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, tăng 45% so với năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2022. Hãng sẽ sản xuất ô tô điện tại nhà máy chính ở Hiroshima và xuất khẩu sang Mỹ cùng các nước khác. Công ty hi vọng xe điện chiếm từ 30% đến 40% sản lượng vào năm 2030, so với mục tiêu 25% ban đầu.

Tháng trước, Shoichi Matsumoto – CEO Envision AESC – chia sẻ đang đàm phán với các nhà sản xuất xe hơi tại Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Envison AESC có trụ sở tại Nhật Bản, là doanh nghiệp liên doanh giữa Nissan Motor, NEC, NECTOKIN.

(Theo Reuters)