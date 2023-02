Lễ ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược giữa MK Group – doanh nghiệp chuyên sâu về các giải pháp xác thực bảo mật số và thẻ thông minh và Công ty cổ phần an ninh mạng thông minh -Smart Cyber Security (SCS) vừa diễn ra chiều ngày 31/1.

Chủ tịch MK Group Nguyễn Trọng Khang và Chủ tịch, CEO Công ty SCS ký kết thỏa thuận.

Dù mới thành lập trong năm ngoái, song SCS có đội ngũ sáng lập là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực an toàn thông tin, Cloud, Big Data, IoT và AI. Với mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực an ninh mạng và tạo ra những sản phẩm an ninh mạng đơn giản, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và dành cho mọi người, SCS đã phát triển bộ giải pháp an ninh mạng với thương hiệu SafeGate.

Bộ giải pháp SafeGate của SCS hướng đến giải quyết các bài toán an toàn, an ninh mạng cho gia đình, nhà trường và các doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ theo nguyên tắc đơn giản trong sử dụng, hợp lý trong chi phí.

Theo thỏa thuận giữa 2 doanh nghiệp, MK Group đầu tư vào SCS với vai trò cổ đông chiến lược và Chủ tịch MK Group Nguyễn Trọng Khang tham gia, trở thành thành viên Hội đồng quản trị của SCS.

Thời gian tới, MK Group và SCS sẽ hợp tác cùng nhau nghiên cứu và phát triển các giải pháp hiện tại của hai bên cũng như hoàn thiện hệ sinh thái xác thực bảo mật và an toàn cho mọi hoạt động trực tuyến, giúp các tổ chức doanh nghiệp và người dân yên tâm thực hiện các hoạt động trên không gian mạng.