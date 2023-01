Mở hệ thống thi thử “Học sinh với An toàn thông tin 2023” từ giữa tháng 2

Cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2022 và đã trở thành một hoạt động thường niên, một phần trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam hằng năm. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) và Cục trẻ em (Bộ LĐTB&XH) tổ chức cho các học sinh THCS trên cả nước.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của các bộ: TT&TT, GD&ĐT, LĐTB&XH, cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023” dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 hướng tới cung cấp các kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng. Học sinh sẽ dự thi trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm trên trang web của cuộc thi tại địa chỉ thihsattt.vn.

Dự kiến, hệ thống thi thử được mở từ ngày 15/2 đến ngày 2/3. Thời gian mở hệ thống thi chính thức kéo dài từ ngày 3/3 cho đến 24/3. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023” diễn ra trong tháng 4.

Trong năm đầu tiên được tổ chức, cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin" đã thu hút gần 600.000 thí sinh trên cả nước tham gia. (Ảnh: T.Hải)

Trong năm 2022, lần đầu tiên diễn ra, cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” đã góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho các học sinh, phụ huynh trên cả nước, thu hút sự tham gia của 592.810 học sinh thuộc 5.796 trường tại 63 tỉnh, thành phố. Ngân hàng đề thi gồm 825 câu hỏi trắc nghiệm chia theo độ khó khác nhau được Ban tổ chức xây dựng, với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia thuộc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đơn vị hội viên VNISA.

Ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể, 76 giải cá nhân cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao của cuộc thi tại lễ trao giải ngày 8/4/2022 tại Hà Nội. Trong đó, 3 học sinh của Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh đã giành giải Nhất.

Việc VNISA tổ chức thường niên cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” nhằm thực hiện Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại diện Cục An toàn thông tin, cơ quan thường trực Mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho biết, Internet đã và đang trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, đặc biệt với trẻ em, đối tượng đang sử dụng công nghệ trong học tập, giải trí, liên lạc với người thân và sinh hoạt. Việt Nam có tỷ lệ người dùng Internet khá lớn, chiếm khoảng 73,2% dân số, có khoảng 24,7 triệu là trẻ em, chiếm gần 25% dân số, trong đó 2/3 có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet.

Tham gia các hoạt động trên Internet sẽ mang lại cho trẻ em nhiều lợi ích cho phát triển và hòa nhập với thế giới nhưng cũng khiến các em phải đối mặt với nhiều cạm bẫy. Vì thế, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để các em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng là vô cùng cần thiết.