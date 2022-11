Mũ bảo hiểm thông minh cho tài xế công nghệ

Tuần trước, Ele.me giới thiệu mũ bảo hiểm thông minh được thiết kế cho hàng triệu nhân viên giao hàng tại Trung Quốc. Nhân viên giao hàng hay tài xế công nghệ thường được nhìn thấy luồn lách trên các con đường để giao kịp cho khách hàng.

Mũ bảo hiểm thông minh của Ele.me (Ảnh: Ele.me)

Mũ bảo hiểm có nhiều chức năng được phần mềm hỗ trợ, cảm biến nhằm đảm bảo an toàn cho tài xế. Theo Ele.me, dù có vẻ ngoài giống như mũ bảo hiểm thông thường, mũ bảo hiểm thông minh được trang bị cảm biến khí áp, áp suất và trọng lực, có thể theo dõi tư thế của người lái, tự động liên lạc số khẩn cấp khi xảy ra tai nạn.

Học viện DAMO – một viện nghiên cứu thuộc Alibaba, công ty hậu thuẫn Ele.me – cung ứng tính năng tương tác giọng nói AI trên mũ. Nhờ đó, tài xế có thể trả lời cuộc gọi của khách hàng mà không cần cầm điện thoại khi đang trên đường giao hàng. Ele.me đã thử nghiệm mũ tại Thượng Hải từ cuối năm ngoái.

Hiện nay, Trung Quốc có hơn 10 triệu tài xế giao hàng toàn thời gian và bán thời gian. Nghề nghiệp này ngày càng trở nên nguy hiểm và số vụ tai nạn giao thông ngày càng tăng. Một nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu an toàn thuộc Bộ Công An lưu ý các tai nạn giao thông liên quan đến tài xế giao đồ ăn đã tăng 80% trong năm 2021 so với năm 2020 do các tài xế chạy đua giao hàng.

Ele.me vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cung cấp mũ miễn phí. Khi bán ra chính thức, mũ cũng được trợ giá. Mũ bảo hiểm Ele.me bình thường có giá 69 NDT (hơn 240.000 đồng).

Meituan – đối thủ của Ele.me – đã trình làng thế hệ mũ bảo hiểm thông minh thứ hai có chức năng tương tự vào tháng 4. Meituan là nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc tính theo thị phần. Công ty tuyển dụng hơn 5 triệu tài xế vào cuối năm 2021.

(Theo SCMP)