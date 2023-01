Năng suất lao động ngành Thông tin & Truyền thông năm 2022 đạt 648 triệu đồng

Sáng 6/1, Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam (Bộ TT&TT) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, cùng với người lao động cả nước, toàn thể đoàn viên, người lao động ngành TT&TT đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Năm 2022, doanh thu toàn ngành ước đạt 3,89 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Ngành TT&TT nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 98.982,3 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Tổng số lao động làm việc trong ngành TT&TT năm 2022 là hơn 1,5 triệu người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất lao động (tính theo đóng góp vào GDP) ước đạt khoảng 648 triệu đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động là 6,7% so với năm 2021.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trong năm 2022, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn ngành TT&TT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam đã chủ động đồng hành cùng các Cục, Vụ chuyên môn, chỉ đạo và tổ chức hoạt động, phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn trực thuộc, đem đến khí thế tích cực, không khí lao động sáng tạo sôi nổi trong cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Theo ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam, đơn vị đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động công đoàn, thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam cũng phối hợp đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngành thưc hiện tốt chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống đoàn viên, người lao động.

Ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Công đoàn đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm, thu nhập, kịp thời hỗ trợ các trưởng hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng hành động vì trẻ em, các hội thao, liên hoan văn nghệ và lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu trong toàn ngành cũng được tổ chức tốt.

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam tích cực triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thăng đại dịch Covid-19”, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1. Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động đã có nhiều đổi mới thiết thực, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển của ngành.

Theo ông Chu Văn Bình, các kết quả đã được trong năm qua là bài học kinh nghiệm để Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn những năm tới.