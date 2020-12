ictnews Hơn 30 cán bộ quản trị mạng, cán bộ phụ trách CNTT của 27 cơ quan nhà nước trên địa bàn Vĩnh Phúc vừa tham gia diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng do Cục An toàn thông tin phối hợp với Sở TT&TT Vĩnh Phúc tổ chức.