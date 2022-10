Nên mua iPhone 13 Pro Max hay iPhone 14 Plus?

iPhone 14 Plus là iPhone hoàn toàn mới của Apple. Đây là lần đầu tiên “táo khuyết” đưa màn hình 6.7 inch lên iPhone tiêu chuẩn. Vì vậy, nó là lựa chọn giá rẻ hơn dành cho những ai muốn mua iPhone màn hình lớn, nhưng chưa có đủ ngân sách mua dòng Pro. Tuy nhiên, có phải vì thế mà iPhone 14 Plus đáng mua hơn iPhone 13 Pro Max? Hãy cùng so sánh.

Thiết kế và màn hình

iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Plus có thiết kế tương tự nhau. Cả hai đều sở hữu các cạnh phẳng với nút xúc giác đặc trưng. Trên cả hai máy đều có nút âm lượng và nút nguồn. Dù vậy, chúng sử dụng chất liệu khác nhau. iPhone 13 Pro Max dùng khung thép không gỉ cao cấp hơn, còn iPhone 14 Plus dùng khung nhôm.

Khác biệt tiếp theo giữa hai máy là trọng lượng. iPhone 13 Pro Max nặng 240g, còn iPhone 14 Plus nặng 203g. Khi cầm trên tay trong khoảng thời gian dài, người dùng có thể cảm nhận chênh lệch này.

iPhone 14 Plus bản Mỹ dùng hai eSIM, trong khi iPhone 13 Pro Max có 1 eSIM và 1 khay SIM vật lý. Với nhiều người, eSIM có thể bất tiện nếu du lịch tại những nơi chưa hỗ trợ SIM điện tử.

Mặt trước và sau hai máy trang bị kính cường lực Gorilla Glass để chống trầy xước, rơi vỡ. Độ phân giải màn hình iPhone 14 Plus là 1284 x 2778 pixel, giống iPhone 13 Pro Max. Song, iPhone 13 Pro Max sáng hơn nhờ độ sáng tối đa 1.000 nit, còn iPhone 14 Plus là 800 nit.

Phần khuyết (tai thỏ) là nơi chứa camera và cảm biến Face ID. iPhone 14 Plus có các màu đen, tím, đỏ, xanh dương và bạc, còn iPhone 13 Pro Max có các màu xanh lá cây, xanh dương, vàng, bạc và xám.

Camera

Vì là bản tiêu chuẩn, iPhone 14 Plus chỉ sử dụng cụm camera kép, còn iPhone 13 Pro Max dùng cụm camera ba ống kính. Trên iPhone 14 Plus, bạn sẽ có máy ảnh chính và siêu rộng 12MP, còn 13 Pro Max có thêm camera tele 12MP. Camera iPhone 14 Plus có tính năng zoom quang 3x, do cảm biến và độ mở lớn hơn mà chụp ảnh thiếu sáng sẽ tốt hơn bản tiền nhiệm.

Phía trước đều là camera selfie 12MP. Song, camera selfie trên iPhone 14 Plus có hiệu suất cao hơn 38%, lý tưởng cho các điều kiện sáng yếu. Điều đó đồng nghĩa gương mặt của bạn sẽ sáng hơn khi gọi video hay chụp ảnh tự sướng. Ngoài ra, bạn sẽ có thêm chế độ Auto Focus hoàn toàn mới để chụp ảnh selfie nhóm rõ hơn.

Một cải tiến khác trên iPhone 14 Plus là Photonic Engine. Nó sẽ tăng đáng kể khả năng chụp ảnh khi thiếu sáng. Thực tế, nó tốt hơn gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Chế độ Action trên iPhone 14 Plus giúp bạn không cần mua thêm phụ kiện gimbal để chống rung khi quay video.

iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max. (Ảnh: Matt Talks Tech)

Hiệu suất

Cả iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max đều dùng chip A15 Bionic. Dù vậy, chip trên iPhone 14 Plus mạnh hơn 18%, nên hiệu suất và khả năng xử lý cũng sẽ cao hơn.

iPhone 14 Plus chạy hệ điều hành iOS 16, còn iPhone 13 Pro Max chạy iOS 15. Tuy nhiên, bạn có thể nâng cấp 13 Pro Max lên iOS 16. Hai máy đều dùng GPU 5 nhân để xử lý hình ảnh tốt hơn.

Bạn sẽ có CPU 6 nhân, gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng, trong iPhone 14 Plus. Nó giúp xử lý các ứng dụng cùng lúc mượt hơn so với iPhone 13 Pro Max. Neuro Engine cũng cải thiện hơn 2 lần.

Hai máy dùng RAM 16GB, bộ nhớ trong từ 128 đến 512GB. iPhone 13 Pro Max có thêm phiên bản 1TB cho những ai muốn lưu nhiều dữ liệu hơn.

Pin và sạc

Trong hầu hết các trường hợp, pin của iPhone 13 Pro Max khỏe hơn iPhone 14 Plus. Chẳng hạn, iPhone 14 Plus cho thời gian xem video tối đa 26 tiếng, còn iPhone 13 Pro Max là 28 tiếng. Nếu xem qua hình thức truyền phát trực tuyến, có thể xem nhiều nhất 20 tiếng trên iPhone 14 Plus và 25 tiếng trên iPhone 13 Pro Max. Thời gian phát âm thanh trên iPhone 13 Pro Max là 95 tiếng, kém 5 tiếng so với iPhone 14 Plus.

Cả hai đều tương thích với MagSafe để sạc nhanh không dây.

Các tính năng khác

iPhone 14 Plus bổ sung một số tính năng mới như phát hiện va chạm (Crash Detection), liên lạc khẩn cấp (Emergency SOS). Tính năng Crash Detection sẽ xác định khi có va chạm mạnh xảy ra và tự động quay số cứu hộ. Trong khi đó, Emergency SOS cho phép gửi tin nhắn qua vệ tinh nếu đang trong khu vực không có sóng di động hay Wi-Fi.

Kết luận

iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Plus đều là hai mẫu iPhone đáng mua hiện nay. Chúng nhanh, ổn định và có chất lượng hoàn thiện cao. Nếu muốn sở hữu các tính năng mới nhất của Apple, bạn nên chọn iPhone 14 Plus. Nếu muốn màn hình sáng hơn, pin khỏe hơn và giá rẻ hơn, iPhone 13 Pro Max là phương án không tồi.

Du Lam (Theo Esrgear)

