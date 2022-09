Nền tảng công nghệ xuất xứ Việt Nam được sử dụng trên 175 quốc gia

Katalon, công ty xuất xứ Việt Nam chuyên về kiểm thử phần mềm tự động vừa chính thức công bố ra mắt Nền tảng Katalon (Katalon Platform). Từ một phần mềm kiểm thử đơn thuần, công ty nâng cấp sản phẩm thành nền tảng quản quản lý chất lượng toàn diện.

Thông thường khi xây dựng một phần mềm cho điện thoại hay máy tính, đơn vị xây dựng phần mềm phải chạy thử sản phẩm của họ trên nhiều thiết bị khác nhau để kiểm tra tính tương thích và trải nghiệm của người sử dụng.

Tuy nhiên, các công ty không thể có đầy đủ mọi thiết bị trên thế giới để cài đặt sản phẩm của họ và dùng thử, do đó họ cần tới một nền tảng đại diện để cài đặt phần mềm lên đó, và tiến hành thử nghiệm sản phẩm. Katalon cung cấp nền tảng kiểm thử này.

Nền tảng mới sẽ giúp đỡ bộ phận Đảm bảo chất lượng, DevOps (Vận hành và Phát triển) và đội ngũ kỹ sư ở mọi quy mô tối ưu hoá trải nghiệm người dùng với sản phẩm phần mềm nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn.

Cụ thể, không chỉ cung cấp giải pháp kiểm thử, Katalon hỗ trợ người dùng từ đầu trong việc xây dựng, thực hiện kịch bản kiểm thử và báo cáo, phân tích kết quả. Sản phẩm của công ty tương thích với nhiều nền tảng web, thiết bị di động và máy tính, phù hợp nhiều quy mô dự án phần mềm.

Cùng với việc nâng cấp thành nền tảng, Katalon thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu để phù hợp xu thế chuyển đổi số toàn cầu. (Ảnh: Katalon)

Ông Lâm Quốc Vũ, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Katalon cho biết, Katalon muốn thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong định hướng, tương lai không chỉ là nhà cung cấp giải pháp kiểm thử phần mềm đơn thuần mà là một giải pháp quản lý trải nghiệm kỹ thuật số (digital experience) cho phép người dùng tiến hành chuyển đổi kỹ thuật số nhanh hơn, chất lượng hơn.

“Trong thời gian tới, Katalon sẽ tiếp tục tuyển dụng thêm đội ngũ kỹ sư, chuyên viên chất lượng cao và khởi động một số dự án hợp tác, đào tạo thúc đẩy chia sẻ, cộng tác trong cộng động phát triển sản phẩm trong nước. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm công nghệ xuất xứ Việt Nam thành công trên trường quốc tế”, ông Trần Kiến Uy, Đồng sáng lập và Giám đốc vận hành Katalon cho hay.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2016, Katalon là nền tảng được hơn 30.000 đội ngũ phát triển phần mềm ở hơn 175 quốc gia sử dụng, và được Gartner Peer Insights trao giải Best Test Automation (Công cụ kiểm thử tự động tốt nhất) năm 2021. Katalon gần đây cũng đã được cấp Báo cáo Kiểm soát tổ chức dịch vụ 2 loại II (System and Organization Controls - SOC 2 Type II). Theo đó, nền tảng này cam kết tuân thủ chất lượng, an toàn thông tin của các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.

Nền tảng Katalon tích hợp các sản phẩm của bộ giải pháp quản lý chất lượng TestCloud, TestOps, Studio, cho phép người dùng thực hiện tất cả các bước trong quy trình vòng đời kiểm thử phần mềm trên một giao diện người dùng (user interface) duy nhất, với một mô hình dữ liệu hợp nhất.

Nền tảng mới cho phép các công ty công nghệ triển khai và tối ưu quy trình kiểm thử liên tục (continuous testing).

Ngoài ra, Katalon còn bổ sung các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) và học máy (Machine learning) giúp việc quản lý chất lượng phần mềm quy mô lớn dễ dàng và đáng tin cậy hơn. Thông qua việc gỡ bỏ khó khăn về cấu hình, tích hợp, bảo trì, doanh nghiệp có thêm thời gian cho việc kiểm tra chất lượng, đẩy nhanh tốc độ giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Doanh nghiệp được thành lập bởi đội ngũ người Việt trong và ngoài nước, phục vụ khách hàng toàn cầu, với đội ngũ kỹ sư chủ chốt hoạt động tại trụ sở ở TP.HCM.

Hải Đăng