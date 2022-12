Ngân hàng số “Make in Vietnam” ghi dấu ấn nhờ ứng dụng công nghệ

Theo ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, yếu tố quan trọng để ngân hàng số thành công là phải chú trọng trải nghiệm khách hàng và cung cấp sản phẩm khác biệt, năng lực triển khai nhanh. Việc ứng dụng AI, Big Data… giúp ngân hàng hiểu được hành vi khách hàng để thiết kế sản phẩm đơn giản. Các công nghệ mới cũng hữu ích trong triển khai nhanh những sản phẩm phức tạp hơn như cho vay, thẻ tín dụng.

Việc ứng dụng AI, Big Data… giúp ngân hàng hiểu được hành vi khách hàng để thiết kế sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng. Ảnh: Internet

Một người dùng trẻ có thể mở tài khoản với các thao tác đơn giản trong 2 phút và được miễn phí dịch vụ trọn đời. Một tài xế xe công nghệ trong hệ sinh thái số Be Group mất vài phút thao tác trên ứng dụng để có thể có một khoản vay nhanh chóng với lãi suất ưu đãi. Người dùng của ngân hàng số Cake và nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be có thể mở thẻ tín dụng được phê duyệt và phát hành ngay tức thì để có thể sử dụng trên ứng dụng Be với ưu đãi hoàn tiền 20% mà không phải xếp hàng chờ tại các chi nhánh ngân hàng.

Cake by VPBank đã đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ với hệ thống ngân hàng lõi dành riêng cho ngân hàng số nên có thể xử lý giao dịch nhanh ở quy mô lớn và giao dịch an toàn. Về bảo mật, hệ thống công nghệ của Cake đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao về PCI-DSS, hệ thống kiểm định chống xâm nhập, các xác thực Smart OTP khi giao dịch, Bảo mật 3D secure và CVV động khi giao dịch thẻ trực tuyến… để mang lại sự an toàn khi giao dịch.

Lãnh đạo ngân hàng số này chia sẻ, mục tiêu trong 3-5 năm tiếp theo của Cake là trở thành ngân hàng số "Make in Việt Nam" tăng trưởng khách hàng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á để phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, bao gồm người dùng trong hệ sinh thái đa dịch vụ Be và khách hàng thế hệ Y và Z – những người dùng trẻ chuyên nghiệp. Đồng thời là nơi giúp mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách dễ dàng nhất.

Cake ra đời từ tháng 1/2022 thông qua hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Be Financial, một thành viên trong hệ sinh thái Be Group. Dải sản phẩm của Cake dành cho khách hàng cá nhân khá đa dạng, từ mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ cho đến tiết kiệm, vay tiêu dùng và cả đầu tư. Hướng đến phân khúc tài chính vi mô, Cake cho phép người dùng giao dịch chuyển khoản, đầu tư… với số tiền nhỏ từ 10.000 đồng và có thể mở sổ tiết kiệm chỉ từ 100.000 đồng. Điểm nổi trội của Cake là các dịch vụ được phục vụ miễn phí 100% trên môi trường số.