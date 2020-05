ictnews Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước về 'Đặc điểm mắc bệnh võng mạc sanh non điều trị bằng tiêm nội nhãn chất ức chế tế bào nội mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1' giúp cải thiện đáng kể về tiên lượng thị lực của các trẻ sinh non hoặc cực non có bệnh lý ROP nặng.