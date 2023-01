Nghề ‘siêu hot’ bất chấp sóng thần sa thải công nghệ

Nhu cầu đối với các nhân sự an ninh mạng vẫn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi các doanh nghiệp công nghệ đua nhau đuổi việc hàng nghìn nhân viên. Đây là lĩnh vực mà các chuyên gia trẻ, sinh viên và nhân viên muốn chuyển đổi công việc nên quan tâm trong bối cảnh làn sóng sa thải không chừa một ai.

Theo nghiên cứu từ trang web CyberSeek, có khoảng 755.743 tin tuyển dụng an ninh mạng được đăng lên tính đến tháng 12/2022 tại Mỹ. Dù số lượng giảm sút so với một năm trước, xét tỉ lệ cung - cầu 68/100, Mỹ vẫn thiếu gần 530.000 nhân sự an ninh mạng.

Nhân lực an toàn thông tin vẫn đang thiếu trầm trọng. (Ảnh: Alamy)

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dữ liệu một lần nữa củng cố xu hướng đã tồn tại nhiều năm qua, đó là khan hiếm nhân tài trong không gian mạng. Tổng số nhân sự an toàn thông tin đang được tuyển dụng là khoảng 1,1 triệu, tăng bền vững qua từng năm.

Hiện nay, an ninh mạng không phải chuyên ngành phổ biến tại các trường đại học, tuy nhiên, có nhiều ngành học liên quan giúp bạn trở thành ứng viên tiềm năng trong mắt nhà tuyển dụng. Đó là khoa học máy tính, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm hay thậm chí là quản trị kinh doanh.

Will Markow, Phó Chủ tịch Nghiên cứu ứng dụng tại công ty Lightcast, gợi ý nên học kiến thức căn bản của cả công nghệ thông tin lẫn an ninh mạng, cũng như một số kỹ năng giá trị cao mà các nhà tuyển dụng yêu cầu. Đây sẽ là hành trang tốt nhất khi bước vào thị trường việc làm.

Tuy nhiên, chuyên ngành học không phải yếu tố quan trọng nhất. Câu hỏi mà các ứng viên cần trả lời được chính là: “Bạn học được gì để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng”.

Ngoài kỹ năng về an toàn thông tin, quản trị mạng, công nghệ thông tin, ứng viên cũng cần trang bị kỹ năng mềm như giao tiếp, cộng tác. Dù là sinh viên hay đã tốt nghiệp, ứng viên sẽ có thêm cơ hội bổ sung kỹ năng thông qua các chứng chỉ như Security+ của hiệp hội CompTIA, Certified Ethical Hacker của EC-Council hay GSEC của GIAC. Theo ông Markow, an ninh mạng là lĩnh vực rất nặng, nhà tuyển dụng thường chú ý đến các chứng chỉ nhất định.

Tuy nhiên, mức thù lao mà doanh nghiệp trả cũng tương xứng với nỗ lực của ứng viên. Theo CNBC, thu nhập trung bình của nhân sự an ninh mạng trong khoảng từ 100.000 USD đến 120.000 USD/năm. Sẽ có khác biệt dựa trên kinh nghiệm và vị trí.

Markow chia sẻ, họ có thể khởi đầu từ mức 70.000 đến 90.000 USD, nhưng khi có thêm kinh nghiệm, mức lương ngày càng hấp dẫn hơn.

(Theo CNBC)