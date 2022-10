Người đàn ông làm rung chuyển Twitter

Chức vụ của ông tại Twitter đã gây nhiều tranh cãi, khiến ông liên tục mâu thuẫn với các giám đốc khác và sau đó buộc phải thôi việc. Ảnh: Shutterstock.

Khi bắt đầu công việc tại Twitter năm 2020, Peiter Zatko, cựu Giám đốc an ninh, không khỏi sửng sốt trước khả năng bảo mật lỏng lẻo tại mạng xã hội này. Mặc dù sở hữu hàng trăm triệu người dùng, tiêu chuẩn bảo mật của Twitter tụt hậu đằng sau thế giới đến hàng chục năm.

Một năm sau, Zatko đã trình bày vấn đề này lên ban quản trị của công ty, đồng thời khẳng định đây là một “quả bom nổ chậm có thể gây ra lỗ hổng bảo mật bất cứ lúc nào”, theo tiết lộ từ tài liệu của tòa án khi Zatko làm chứng trong thương vụ Musk - Twitter

Nhưng bởi vì không được chấp thuận nên chính những lo ngại này sau đó đã trở thành thông tin gây chấn động thế giới, tiết lộ sự thật đen tối đằng sau Twitter và trở thành lý do hoàn hảo để Elon Musk rút khỏi thương vụ tỷ USD. Tuy nhiên, màn tố cáo của Zatko cũng khiến ông phải điều trần trước quốc hội Mỹ, đẩy sự nghiệp và gia đình của ông vào hoàn cảnh ngặt nghèo.

Những bất mãn khi còn làm việc ở Twitter

Nhớ lại khoảng thời gian làm việc cho Twitter, Zatko cho biết ông được mời về vào tháng 11/2020 để nâng cấp an ninh mạng và bảo mật của mạng xã hội và làm việc trực tiếp với CEO Jack Dorsey. Khi mới vào làm, Zatko cho rằng đây là quyết định đúng đắn.

Nhưng không lâu sau đó, Zatko nhận ra rằng việc thay đổi hệ thống an ninh của Twitter rất cam go. Ông cho biết mạng xã hội tồn đọng rất nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc nội bộ và định hướng sai lệch. Điều này khiến Twitter không thể bảo vệ người dùng, bị thao túng bởi các thế lực ngoại quốc và thiếu cơ sở hạ tầng an ninh.

Peiter Zatko, còn được biết đến với biệt danh Mudge, nói rằng Twitter đã lừa dối công chúng và các nhà làm luật về những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Ảnh: Getty Images.

“Đây là vấn đề mà mọi người cần quan tâm khi nói đến những tập đoàn công nghệ lớn bởi vì điều này quyết định liệu người dùng có nên tin tưởng chia sẻ thông tin của mình cho họ hay không”, Zatko nói với CNN.

Do đó, ông đã đứng lên tố cáo Twitter và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. “Ý định ban đầu của tôi không phải như thế nhưng tôi đã quá bất lực với nội bộ công ty”, ông chia sẻ. Cựu giám đốc nói rằng ông tin tưởng những tiết lộ của mình rất quan trọng và ông có nghĩa vụ phải nói ra sự thật trước công chúng.

Trở thành tâm điểm của Twitter

Do đó, trong đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan quản lý và Bộ Tư pháp Mỹ, cựu giám đốc đã khẳng định rằng Twitter đã đánh lừa công chúng và Elon Musk về các hoạt động bảo mật của công ty. Theo Zatko, số lượng tài khoản giả mạo trên Twitter cao hơn hẳn so với con số họ từng công bố.

Ông còn cáo buộc hệ thống bảo mật của Twitter rất yếu kém, khiến công ty dễ bị hack và sập nguồn trên diện rộng. Trong suốt nhiều năm làm việc tại công ty, ông đã chứng kiến nhiều máy chủ và laptop hết hạn, chứa những phần mềm bảo mật kém. Đồng thời, nhiều nhân viên còn có khả năng truy cập vào dữ liệu nội bộ chứa dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Sau khi tố cáo Twitter, Zatko đã trở thành nhân tố quan trọng cho những cuộc điều tra nhằm vào Twitter. Hồi tháng 9, ông đã phải điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vì những tiết lộ gây chấn động của mình, đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp trên thế giới. Những lời tố cáo của ông đã trở thành bàn đạp giúp Musk trót lọt rời khỏi thương vụ với Twitter. Do đó, vị tỷ phú đã gửi trát hầu tòa cho Zatko để trở thành nhân chứng cho mình.

Tuy nhiên, cáo buộc của ông bị các giám đốc điều hành của Twitter bác bỏ mạnh mẽ trong cuộc họp nội bộ. Họ khẳng định bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty và những lời nói của Zatko chỉ toàn chứa những thông tin sai sự thật và không nhất quán hòng làm xấu hình ảnh mạng xã hội. Twitter còn tố ngược lại rằng Zatko là một nhân viên làm việc tệ hại và bất mãn với công ty.

Về phía Twitter, hãng phủ nhận cáo buộc này, đồng thời khẳng định Zatko đã đưa ra những thông tin sai sự thật. Ảnh: Restore Privacy.

Nhưng trên thực tế, những đồng nghiệp từng làm việc với cựu giám đốc suốt 30 năm qua lại nói rằng ông là một chuyên gia công nghệ tài giỏi và có trách nhiệm với công việc của mình. Trong đó, quyết định tiết lộ mặt tối của Twitter cũng cho thấy đạo đức hành nghề của ông.

“Lời nói của ông ấy không phải chuyện đùa vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cả”, Dave Aitel, đồng nghiệm của Zatko tại một công ty tư vấn an ninh mạng, cho biết. Luật sư của Zatko cũng cho biết số tiền thưởng chính phủ Mỹ dành cho hành động dũng cảm đứng lên tố cáo cũng không hề liên quan đến quyết định của ông ấy.

(Theo Zing)