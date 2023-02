Nguy cơ tấn công mạng gia tăng mạnh trong các lĩnh vực vận tải biển, hàng không

Nhận định trên vừa được Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov đến từ Đại học quốc gia Moscow Lomonosov N.V. (Nga) đưa ra tại hội thảo khoa học chủ đề “Đảm bảo an ninh mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay – Những vấn đề đặt ra và giải pháp” diễn ra vào chiều ngày 17/2 tại Hà Nội.

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đặt ra hết sức bức thiết. (Ảnh: K.Hoa)

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nêu rõ, công tác đảm bảo an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thời gian qua đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nhiều âm mưu, hoạt động tấn công, phá hoại. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về đảm bảo an ninh mạng của nước ta vẫn còn những sơ hở, bất cập; hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được bảo vệ tương xứng. Do đó, việc quy định nội dung về bảo vệ an ninh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong Luật An ninh mạng là cần thiết, để tạo hành lang pháp lý phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động tấn công mạng, bảo đảm an ninh cho hệ thống mạng thông tin quốc gia.

Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov đến từ Đại học quốc gia Moscow Lomonosov N.V. (Nga)

Thông tin với các đại biểu dự hội thảo, Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov, chuyên gia an ninh mạng đến từ Đại học quốc gia Moscow Lomonosov N.V. (Nga) đã chia sẻ về những nguy cơ, thách thức an ninh, an toàn thông tin hiện nay trong các lĩnh vực quan trọng như vận tải biển, hàng không, ô tô và tiền mã hóa…

Cụ thể, 90% các vụ tấn công mạng vào tàu biển được thực hiện bởi khai thác lỗ hổng thông qua kết nối hệ thống liên lạc vệ tinh - VSAT.

90% các vụ tấn công mạng vào tàu biển được thực hiện bởi khai thác lỗ hổng qua kết nối hệ thống liên lạc vệ tinh. (Hình ảnh từ bài trình bày của Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov)

Bên cạnh lĩnh vực vận tải biển, nguy cơ bị tấn công cũng gia tăng mạnh trong các lĩnh vực khác, tiêu biểu như lĩnh vực hàng không khiến tổ chức hàng không quốc tế liên tục đưa ra quy tắc, chiến lược an toàn an ninh mạng.

Cùng với việc chỉ ra những thách thức, vấn đề an ninh mạng mà thế giới cũng như Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt, Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov cũng giới thiệu về các giải pháp và cách tiếp cận an ninh an toàn tiên tiến hiện nay, trong đó ông cho rằng đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng theo nhu cầu thực tế có vai trò to lớn.

Vấn đề an ninh mạng với các công nghệ mới nổi như Blockchain cũng được Tiến sĩ Dmitry Mykhaylov đề cập tại hội thảo. Vị chuyên gia này đã giới thiệu một hệ thống hỗ trợ kiểm soát khai thác tiền mã hóa quốc gia giúp các nước có thể kiểm soát luồng tiền mã hóa khai thác được hay theo dõi năng lượng tiêu thụ cho việc khai thác…