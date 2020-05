ictnews Bộ trưởng Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, bà đặc biệt quan tâm lĩnh vực IoT, 5G và an ninh mạng, do đó mong muốn hai Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục hợp tác để có thể sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông an toàn.