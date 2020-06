ictnews Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, trong quá trình khám xét, ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy không có mặt. Tại khởi điểm đó, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can Bùi Quang Huy, do vậy chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.