Nhiều dữ liệu, thông tin của người dùng Việt bị rao bán trên mạng

Cụ thể, khoảng 16.100 dữ liệu được cho là người dùng của Sapo đang bị hacker rao bán. Thành lập từ năm 2008, Sapo là startup chuyên xây dựng nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ việc bán lẻ và thương mại điện tử. Sapo đang cung cấp giải pháp bán hàng và bán hàng đa kênh cho khoảng 150.000 doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các thông tin của người dùng Sapo bị hacker rao bán gồm tên, email, địa chỉ, số điện thoại,...

Nhiều dữ liệu người dùng Việt đang bị hacker rao bán. Ảnh: Trọng Đạt

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít ngày sau, 119.000 dữ liệu được cho là của một công ty bảo hiểm tư nhân tại Việt Nam cũng xuất hiện trên đây. Các thông tin bị rao bán bao gồm email, số điện thoại và mật khẩu của người sử dụng.

Đáng chú ý, tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 3 vụ hacker rao bán dữ liệu của người dùng, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam được thực hiện trên diễn đàn này.

Đặc điểm chung của các vụ việc kể trên là hacker đều dùng một tài khoản nặc danh rao bán dữ liệu. Kẻ xấu chia sẻ một phần dữ liệu mà mình đang nắm giữ nhằm lấy niềm tin của người mua. Sau đó, người mua sẽ được hướng dẫn liên lạc với hacker qua một tài khoản email hoặc telegram để được báo giá và giao dịch.

Việt Nam sẽ có một Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn hành vi buôn bán dữ liệu. Ảnh Trọng Đạt

Việc dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, đánh cắp rồi rao bán thực tế không phải là vấn đề mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng và thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ phía các cơ quan quản lý.

Trước diễn biến này, Bộ TT&TT đang đề nghị Bộ Công an hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức và tham gia 11 đoàn kiểm tra liên Bộ (Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) nhằm đánh giá về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân.

Song song với những hoạt động này, cơ quan chức năng thuộc Bộ TT&TT đã xây dựng, phát hành Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin, hướng dẫn các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và triển khai chiến dịch bóc gỡ mã độc trên toàn quốc nhằm loại bỏ nguy cơ mã độc đánh cắp dữ liệu.

Bộ TT&TT cũng đưa vào hoạt động hệ sinh thái tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) để đánh giá, xác nhận các website đảm bảo về an toàn thông tin, trong đó có vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dùng.

Trong trường hợp gặp phải vấn đề liên quan đến việc lộ lọt dữ liệu cá nhân, người dân có thể kiểm tra và phản ánh thông tin tới kênh trực tuyến tại địa chỉ khonggianmang.vn do Bộ TT&TT quản lý.

Trọng Đạt