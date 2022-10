Những giải pháp cho DN lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở nước ngoài

Từ 1/10/2022, theo Luật an ninh mạng Việt Nam, Nghị định 53/2022/NĐ-CP được ban hành bởi Chính phủ, dữ liệu người dùng phải được lưu trữ tại Việt Nam.

Cụ thể, với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, điểm a khoản 3 Điều 26 nêu chi tiết về việc lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng tại Việt Nam với doanh nghiệp thuộc một trong các lĩnh vực như dịch vụ viễn thông, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, trò chơi điện tử...

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên phải lưu dữ liệu tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 26, đồng thời đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong trường hợp dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp bị sử dụng cho hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, được Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) yêu cầu phối hợp điều tra, xử lý bằng văn bản nhưng không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ.

Giải pháp chuyển dữ liệu từ quốc tế về Việt Nam

Chính sách Luật an ninh mạng mới buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp sao lưu và di chuyển dữ liệu từ nơi lưu trữ quốc tế về trong nước.

Manual Copy là cách thức truyền thống đầu tiên phải kể đến. Dữ liệu sẽ được copy, sao chép trực tiếp từ server nước ngoài về và upload lên server trong nước. Doanh nghiệp cũng có thể chọn kênh truyền trực tiếp (Direct Connect). Đây là dịch vụ sao lưu dữ liệu qua đường truyền kết nối trực tiếp. Hệ thống sẽ cài agent vào VM của nhà cung cấp dịch vụ và dùng đường truyền trực tiếp để backup dữ liệu. Và cuối cùng là CMC S3 Storage - giải pháp lưu trữ dữ liệu an toàn và bảo mật. Với dịch vụ này khách hàng có thể lưu trữ theo đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn và ở bất kỳ đâu như: ứng dụng của công ty, các trang web và ứng dụng di động từ bộ cảm biến IOT hoặc các thiết bị khác.

S3 Storage là giải pháp lưu trữ an toàn và bảo mật cam kết theo quy định pháp luật Việt Nam

CMC Storage S3 đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu để tối ưu hóa chi phí và kiểm tra truy cập; cung cấp khả năng bảo mật và tuân thủ quy tắc một cách toàn diện, thể hiện qua những tính năng ấn tượng. Dịch vụ cung cấp giao diện quản trị đơn giản, trực quan qua web, có thể quản lý, giám sát và phân quyền truy cập vào các tài nguyên (bucket, object).

Không chỉ vậy, CMC S3 Storage được lưu trữ trên hệ thống máy chủ đặt tại các Datacenter (DC) tiêu chuẩn của CMC, kết nối mạng nhanh và ổn định, cùng với việc tối ưu hệ thống đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cao. Dữ liệu được lưu trữ phân tán và đồng bộ realtime trên nhiều ổ đĩa, nhiều máy chủ, nhiều rack, nhiều DC, đảm bảo tính sẵn sàng (uptime SLA) và toàn vẹn dữ liệu.

CMC Storage S3 mang nhiều tính năng phong phú mà ở các hệ thống lưu trữ cũ không có: kết nối API, versioning (lưu các bản chỉnh sửa), lifecycle (quản lý vòng đời của dữ liệu), … Dữ liệu trên CMC S3 Storage được lưu trữ dưới dạng bucket và object, có thể truy xuất tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất cứ nơi đâu thông qua web, đồng thời CMC Object Storage cung cấp một giao diện kết nối REST API tiêu chuẩn, đơn giản để dễ dàng tích hợp với bất kỳ ứng dụng hay công cụ phát triển Internet nào.

Thúy Ngà