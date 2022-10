‘Nín thở’ chờ ông lớn công nghệ báo cáo kết quả kinh doanh

Sau phiên giao dịch ngày 25/10 (giờ địa phương), Microsoft và Alphabet (công ty mẹ Google) sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III. Microsoft là công ty “khai màn”, vào lúc 16h05, tiếp đến là Alphabet vào 17h.

Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 27/10. (Ảnh: Getty Images)

Microsoft

Các nhà phân tích kỳ vọng Microsoft sẽ đạt doanh thu 49,61 tỷ USD trong quý. Họ đã hạ dự báo trong vài tuần gần đây do sự sụt giảm trên thị trường máy tính cá nhân (PC) và đồng USD mạnh lên. Doanh thu 49,61 tỷ USD tương đương tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021 và cũng là mức tăng chậm nhất kể từ năm 2017. Vào tháng 7, Giám đốc Tài chính Microsoft Amy Hood đã cảnh báo về điều này do biến động tiền tệ.

Hãng nghiên cứu Gartner đầu tháng 10 cho biết số lô hàng PC trong quý giảm 19,5% so với một năm trước. Nhà sản xuất chip AMD cũng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ thấp hơn mong đợi do thị trường PC yếu kém và điều chỉnh lượng hàng tồn kho trên toàn chuỗi cung ứng PC. Thị trường PC yếu đi sẽ dẫn đến nguồn thu của Microsoft từ hệ điều hành Windows giảm.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm 26% trong năm nay. Quý III, Microsoft bắt đầu tung ra bản cập nhật thường niên dành cho Windows 11 kể từ khi phát hành bản gốc năm ngoái. Công ty cũng có kế hoạch giảm nhịp độ tuyển dụng, cắt giảm chưa tới 1% nhân sự.

Alphabet

Phố Wall dự đoán doanh thu trong quý của Alphabet là 70,59 tỷ USD, trong đó doanh thu quảng cáo YouTube đạt 7,42 tỷ USD, Google Cloud 6,69 tỷ USD.

Do lo ngại suy thoái, các công ty thận trọng hơn đối với ngân sách quảng cáo. Alphabet vẫn phụ thuộc lớn vào quảng cáo kỹ thuật số nên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Các nhà phân tích ước tính Alphabet tăng trưởng 8% trong quý, mức thấp nhất từ năm 2013. Trong khi đó, YouTube chịu sức ép rất lớn từ TikTok.

Trong quý này, CEO Sundar Pichai thi hành một số biện pháp cắt giảm chi phí trên toàn doanh nghiệp do các thách thức kinh tế vĩ mô. Hồi tháng 9, ông bày tỏ muốn công ty hiệu quả hơn 20%, bao gồm cắt giảm nhân sự và sản phẩm.

Gần đây, Google hủy kế hoạch ra mắt laptop Pixelbook mới và thu hẹp ngân sách cho vườn ươm Area 120. Tháng trước, hãng thông báo đóng cửa dịch vụ game kỹ thuật số Stadia. Ngoài ra, Google còn chuẩn bị cắt giảm ngân sách du lịch, giải trí.

Cổ phiếu Alphabet giảm 29% năm nay.

Apple

Apple sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý III vào thứ Năm (27/10), sau khi phiên giao dịch kết thúc. Thông tin được chú ý nhất sẽ là tình hình buôn bán của iPhone 14. Nhiều nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu iPhone mới nhất có tăng trưởng không khi các yếu tố kinh tế vĩ mô bắt đầu gây sức ép lên thị trường điện tử cao cấp.

Apple cũng có thể hưởng lợi từ doanh số iPad và Mac tốt hơn dự tính. Vào tháng 7, công ty cho biết khủng hoảng nguồn cung nhiều khả năng gây thiệt hại 4 tỷ USD, song một số nhà phân tích tin rằng “táo khuyết” đã quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn trong quý.

Các chuyên gia dự đoán Apple sẽ đạt doanh thu 88,79 tỷ USD. Giám đốc Tài chính Apple Luca Maestri cho biết tốc độ tăng trưởng quý III sẽ chậm hơn mức tăng 12% của quý II do đồng USD mạnh lên và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư đều đồng tình doanh thu dịch vụ sẽ tăng trưởng trong quý cuối năm.

Dựa vào thời gian chờ giao hàng iPhone, giới phân tích nhận định doanh số Apple vẫn mạnh mẽ. Nhìn chung, tất cả đều đang chờ đợi xem Apple có thể chống chọi với cơn bão sắp tới không và liệu cổ phiếu Apple có tiếp tục là “hầm trú ẩn” trong số các cổ phiếu công nghệ không.

Apple vẫn sở hữu lượng tiền mặt dồi dào và chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức. Cổ phiếu công ty giảm 16% trong năm nay, thấp hơn mức giảm của chỉ số Nasdaq Composite.

Du Lam (Tổng hợp)