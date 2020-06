Theo Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam, việc tivi của ông dán tem ‘made in Vietnam’ là hoàn toàn đúng và chuyện ai đó cạo dán tem xuất xứ ‘made in china’ thành ‘made in Vietnam’ nếu có, chỉ là ngẫu nhiên, ‘con sâu làm rầu nồi canh’.