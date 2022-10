Pin sẽ được in 3D để chống cháy nổ

Kể từ khi ra mắt vào những năm 1990, pin lithium-ion đã trở thành vật liệu hàng đầu cho vấn đề lưu trữ năng lượng. Pin Lithium-ion ứng dụng cho nhiều loại thiết bị như: điện thoại, máy tính bảng, ô tô, máy ảnh… Nhưng chúng có một lỗ hổng rất lớn là thiếu sự an toàn. Pin Lithium-ion có xu hướng bắt lửa, đặc biệt là khi bị hỏng hoặc ở nhiệt độ cao.

Pin truyền thống dung dịch lỏng lithium-ion ra mắt năm 1990 ứng dụng trong nhiều thiết bị. Ảnh: SLS

Pin thể rắn thay thế chất điện phân lỏng dễ cháy trong pin lithium-ion bằng chất rắn ổn định hơn. Loại pin mới cũng tối ưu hơn, có thể có nhiều năng lượng, sạc nhanh và tuổi thọ cao hơn. Hiện tại, rất nhiều công ty khởi nghiệp đang cố gắng đưa pin thể rắn vào sản xuất hàng loạt và thương mại hóa.

Một trong số đó là công ty khởi nghiệp Sakuú có trụ sở tại California (Mỹ). Cách thức họ chế tạo pin rất đặc biệt là sẽ in 3D pin thể rắn. Sakuú tuyên bố rằng in 3D cho phép pin lắp được nhiều lớp hơn trong cùng một khoảng không gian, giúp tăng dung lượng của pin so với các loại khác được sản xuất truyền thống.

Một mẫu pin in 3D với vỏ ngoài thiết kế tùy chỉnh. Ảnh: DIY

Về lý thuyết, pin có nhiều hình dạng tùy chỉnh, điều này có thể thay đổi cách thức tích hợp pin vào thiết kế sản phẩm. Sakuú vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dạng pin in 3D để tạo pin thể rắn an toàn và tối ưu cho người dùng .

Tấn An (Theo TheVerge)