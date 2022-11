Pisen Quick Magsafe wireless Alumina - sạc không dây ‘ghi điểm’ với thiết kế nhỏ gọn

Với Pisen, sạc không dây luôn là “mảnh đất màu mỡ” để hãng khai thác. Ngoài những mẫu sạc phổ biến được tích hợp công nghệ không dây như MagSafe Super Charger hay Mini Power, Quick MagSafe Wireless Alumina cũng là một trong những dòng sản phẩm đáng chú ý.

Pisen Quick Magsafe wireless Alumina giống như một phiên bản nâng cấp của mẫu sạc Mini Power nhỏ gọn. Phá bỏ đi thiết kế vuông vức của “người tiền nhiệm” Mini Power, Pisen đưa Quick MagSafe Wireless Alumina quay trở lại với khuôn chữ nhật quen thuộc của các sản phẩm sạc dự phòng thông thường.

Tuy nhiên, với kích thước chỉ 112 x 67 x 23,4mm, tđây vẫn là một mẫu sạc có thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm khác. Cùng với trọng lượng chỉ khoảng 200g dù vỏ ngoài được cấu tạo từ hợp kim nhôm, Quick Wireless Alumina không có nhiều sự khác biệt so với Mini Power nếu so sánh về độ nhỏ gọn.

Về khía cạnh tính năng tích hợp, với mức gia hơn 1 triệu đồng, Pisen Quick Magsafe wireless Alumina có dung lượng lên đến 10.000mAh, vỏ nhôm cao cấp, sạc nhanh PD/QC 3.0 với công suất tối đa 22,5W, sạc không dây 10W, 2 đầu in/out Type-C và USB-A tiện lợi, cùng với chip sạc bảo đảm an toàn cho người dùng.

Trên mặt trước của sạc còn được trang bị một màn hình LED dạng giọt nước để hiển thị mức độ pin. Người dùng cần phải bấm vào nút bấm vật lý bên cạnh hông của sạc để màn hình hiển thị.

Hiện để người dùng chọn mua và sử dụng sản phẩm chính hãng, Pisen đã nâng cấp hệ thống nhận dạng hàng chính hãng để bảo vệ người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm Pisen. Pisen Việt Nam đã phát động chiến dịch vì mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng “Quét mã QR Code nhận biết hàng chính hãng - kích hoạt gói dịch vụ Pisen Care Plus, tăng thời gian bảo hành miễn phí “Đổi mới” lên tới 24 tháng với Phụ kiện và 420 ngày với pin điện thoại, iPad, Macbook”.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống giả bằng QR Code và kích hoạt gói bảo hành tới 24 tháng của Pisen

Hướng dẫn kiểm tra sơ bộ chống giả bằng Barcode ID

Quỳnh Anh