Pokemon Go mang về 4,5 tỷ USD trong 6 năm

Mùa hè năm 2016, Niantic ra mắt game thực tế tăng cường Pokemon Go cho di động. Ngay lập tức, Pokemon Go trở thành “cơn sốt" với mọi người, không kể già trẻ, trai gái. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những người đi khắp các ngóc ngách trên đường, trên tay “lăm lăm” smartphone để “săn” Pokemon. Mục đích của game là bắt được nhiều Pokemon nhất có thể, mỗi con lại có sức mạnh khác nhau, đào tạo chúng và thi đấu với Pokemon của người khác.

Chỉ trong tháng đầu ra mắt, Pokemon Go đã mang về 200 triệu USD cho nhà phát triển. Để so sánh, doanh thu tháng đầu của game Fortnite là 25 triệu USD và mất 90 ngày để đạt 100 triệu USD.

Pokemon Go là game di động ăn khách thứ 7 thế giới. Ảnh: Niantic

Hơn 6 năm sau, SafeBettingsSites.com ước tính Pokemon Go giúp Niantic có thêm 4,5 tỷ USD doanh thu. Theo website này, năm thành công nhất của game là 2020, khi người chơi chi 915,2 triệu USD cho các mặt hàng trong ứng dụng. Năm 2021, doanh số giảm 3% còn 887,5 triệu USD.

Pokemon Go đặc biệt phổ biến tại Mỹ khi khu vực này bỏ ra 1,86 tỷ USD mua vật phẩm game trong hơn 6 năm. Đứng thứ hai là Châu Á – Thái Bình Dương với 1,84 tỷ USD. Châu Âu – Trung Đông và châu Phi chi 792 triệu USD.

Dù khá lâu đời, game vẫn “làm ăn” khá tốt khi là game di động ăn khách thứ 7 thế giới. Các game xếp trên Pokemon Go là Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Candy Crush Saga, Roblox và Coin Master.

Trong 8 tháng đầu năm, game thủ Pokemon Go đã tiêu 430,6 triệu USD. Với tốc độ này, doanh thu cả năm có thể đạt 646 triệu USD, thấp hơn hẳn các năm trước. Ngoài ra, theo dữ liệu của Statista và App Magic, game đã được tải 590 triệu lượt, hơn một nửa diễn ra trong năm đầu tiên phát hành. Năm 2020, Pokemon Go được tải hơn 60 triệu lượt do nhiều người giải trí bằng game di động trong thời gian dịch bệnh. Năm 2021, số lượt tải là 56 triệu lượt. Số lượt tải của 8 tháng năm nay là 23 triệu lượt.

Có thể nói, Pokemon Go đã giúp công nghệ thực tế tăng cường đến gần hơn với người dùng phổ thông. Game hiển thị các nhân vật Pokemon ngay trước mắt mọi người. Pokemon có mặt ở khắp nơi, từ trường học đến cửa hàng, cửa hiệu. Từ năm 2016 tới nay, đã có nhiều game sử dụng công nghệ ra đời song Pokemon Go vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của mình, thể hiện qua các số liệu nói trên.

Du Lam (Theo PhoneArena)