Quảng Ngãi lần đầu diễn tập thực chiến phòng chống sự cố ATTT

Bà Bùi Thanh Hà - Phụ trách Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập thực chiến về ứng cứu, phòng chống sự cố an toàn thông tin (ATTT) được tổ chức tại Quảng Ngãi, với sự tham gia của các đội ứng cứu sự cố đến từ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Trong Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, an toàn, an ninh mạng được nêu thành một tiêu chí riêng, bên cạnh 9 tiêu chí về xây dựng thể chế, hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số… phục vụ cho phát triển nền móng cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chỉ thị 02 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số cũng đã yêu cầu các tổ chức phải triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Ông Đỗ Quang Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nghĩa nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là đưa toàn bộ hoạt động lên môi trường số, là quản lý điều hành dựa vào dữ liệu số. Do đó, công tác bảo đảm ATTT đối với các hệ thống thông tin, các nền tảng số của chính quyền là rất quan trọng".

Ông Đỗ Quang Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

Diễn tập thực chiến là cơ hội để các đại biểu tham gia vào các cuộc tấn công mạng thật sự nhằm vào các hệ thống mà đội ứng cứu sự cố đang bảo vệ. Qua đó, các đơn vị cùng tìm ra các điểm yếu, các lỗ hổng của hệ thống và của chính đội ngũ nhân sự, thông qua quá trình đội ngũ này thực hiện ngăn chặn các cuộc tấn công và xử lý tình huống thực tế này thế nào.

Theo thống kê của Cục ATTT, trong 11 tháng năm 2022, Cục đã ghi nhận 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (3.930 cuộc tấn công lừa đảo (phishing), 1.524 cuộc cuộc tấn công thay đổi giao diện (deface), 5.759 cuộc tấn công mã độc (malware), tăng 44,2% so với 11 tháng năm 2021 (7.775 cuộc). Tất cả các cuộc tấn công mạng này đã được cảnh báo và hướng dẫn xử lý kịp thời.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2022, có hơn 2.328 trang web lừa đảo trực tuyến và vi phạm pháp luật (hơn 1.342 trang lừa đảo trực tuyến) đã bị phát hiện và xử lý, góp phần bảo vệ hơn 4,33 triệu người dân (tương ứng 6,8% người dùng Internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Những con số trên cho thấy, đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh mạng đang hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều sự vụ phải xử lý, đòi hỏi trình độ và kỹ năng ngày càng phải cập nhật và nâng cao.

Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có nhiều hoạt động nổi bật trong triển khai chuyển đổi số và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTT như: đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh từ đầu năm 2022; triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC); thành lập 1.141 Tổ công nghệ số cộng đồng (100% địa phương cấp huyện, xã, thôn) với sự tham gia của hơn 7.534 thành viên và đã triển khai tập huấn đến hơn 4.500 thành viên; phối hợp với Cục CĐS Quốc gia - Bộ TT&TT triển khai tập huấn về CĐS cho 176 chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thông qua nền tảng số OneTouch, đạt 173/173 xã, phường, thị trấn đều hoàn thành…

Linh Chi