Quốc hội Mỹ chính thức đề xuất cấm TikTok

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu đối với dự luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Josh Hawley đưa ra, về việc cấm nhân viên liên bang sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu chính phủ. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc, do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Nhiều bang tại Mỹ bắt đầu cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị công.

Ảnh: Reuters

Dự luật cấm nằm trong một chuỗi các nội dung tổng hợp liên quan dự luật tài trợ ngân sách cho hoạt động của chính phủ Mỹ, dự kiến sẽ được bỏ phiếu trong tuần này. Dự luật sẽ yêu cầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng trong vòng 60 ngày “ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn dành cho các cơ quan điều hành, trong việc gỡ bỏ” TikTok trên các thiết bị điện tử thuộc sở hữu liên bang.

TikTok cho hay động thái của các nhà lập pháp Mỹ phần lớn bị thúc đẩy bởi thông tin sai lệch và dự luật sẽ không ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người Mỹ đang sử dụng ứng dụng này trên các thiết bị thuộc công ty tư nhân hoặc sở hữu cá nhân.

Trong ngày 19/12, Louisiana và West Virginia trở thành 2 bang mới nhất ban hành lệnh cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ, do lo ngại sự theo dõi và kiểm duyệt nội dung của Trung Quốc.

Đến nay, đã có khoảng 19/50 tiểu bang của Mỹ có động thái chặn toàn bộ hay một phần truy cập vào TikTok trên các máy tính công, trong đó phần lớn các hạn chế được áp đặt trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Thế Vinh (Theo Reuters)