Người dùng Internet Việt Nam được thực nghiệm về an toàn trực tuyến

Là sáng kiến mang những kiến thức cần thiết về an toàn trực tuyến và quyền riêng tư tới người dùng Internet tại Việt Nam qua hình thức thực nghiệm về an toàn trực tuyến, sự kiện “Safety Café Vietnam” do tập đoàn Meta, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và tổ chức CyberKid Vietnam phối hợp tổ chức.

Lần đầu diễn ra tại Việt Nam, “Safety Café Vietnam” được mở cửa miễn phí dành cho tất cả mọi người từ ngày 7/10 tới ngày 9/10 tại Open Space Coffee, 25A Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt sáng kiến “Safety Café Vietnam” (Ảnh: T.Anh)

Chia sẻ tại lễ khởi động sự kiện, bà Phạm Thị Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT cho biết, môi trường Internet ngày càng mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho mọi người, cung cấp kiến thức, thông tin phong phú; tương tác, chia sẻ, kết nối thuận tiện, dễ dàng; vui chơi, giải trí hấp dẫn, đa dạng …

Việt Nam là đất nước có tỷ lệ người dùng Internet khá lớn, chiếm khoảng 73,2%, trong đó khoảng 16,5 triệu trẻ em. Tuy vậy, bên cạnh tác động tích cực, thế giới Internet cũng ngày càng xuất hiện nhiều cạm bẫy khó lường. Sự phát triển nhanh về công nghệ cũng tiềm ẩn những rủi ro cho người dùng như lừa đảo, lộ lọt thông tin cá nhân, nhiễm mã độc, nội dung độc hại…

Nhấn mạnh bảo đảm an toàn thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền và không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế cũng lưu ý, con người là yếu tố quan trọng nhất trong công tác này. Thống kê cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của sự cố an toàn thông tin tới 80% là do con người, từ sự bất cẩn của người dùng. Vì thế, việc nâng cao nhận thức người dùng trên không gian mạng, nhất là với trẻ em là vô cùng quan trọng.

Đồng quan điểm với đại diện Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) Vũ Thế Bình cho rằng, việc phổ biến những kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến cho người dùng Internet, đặc biệt là thế hệ trẻ là điều cần được đặt lên ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

“Sự kiện Safety Café Vietnam là một cách tiếp cận gần gũi, tích cực để truyền tải tới người dân, đặc biệt là các bạn trẻ - thế hệ sinh ra và lớn lên trong môi trường công nghệ”, ông Vũ Thế Bình chia sẻ thêm.

"Safety Café Vietnam” được mở cửa miễn phí dành cho tất cả mọi người từ ngày 7/10 tới ngày 9/10.(Ảnh: T.Lê)

Ban tổ chức ước tính sẽ có gần 1.000 lượt khách tới tham quan và trải nghiệm các hoạt động tìm hiểu về an toàn trực tuyến trong 3 ngày diễn ra sự kiện “Safety Café Vietnam”. Tại đây, ngoài việc tham gia trắc nghiệm, được giải đáp những thắc mắc về cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng bởi đội ngũ tình nguyện viên, thanh thiếu niên và các em học sinh còn được tập huấn về kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng.

Thông qua 2 buổi tập huấn trong khuôn khổ sự kiện lần này, thanh thiếu niên và trẻ em sẽ được trang bị những phương pháp sử dụng Internet hiệu quả, cùng với đó là các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước 7 mối nguy hại trên không gian mạng.

Theo bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công tại thị trường Việt Nam của tập đoàn Meta, Việt Nam là quốc gia thứ tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương triển khai sáng kiến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và Safety Café là sự kiện đầu tiên được tổ chức sau đại dịch Covid-19.

“Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên được phổ biến và thông thạo các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có trên không gian mạng”, bà Thảo Griffiths nói.

Safety Café, tiền thân là Facebook Café là một sáng kiến của Meta để tạo ra một không gian trải nghiệm miễn phí giúp tất cả mọi người tìm hiểu về những biện pháp thiết thực, bảo vệ an toàn cho bản thân trên mạng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng.

Vân Anh