Retex thắng Viet Solutions 2022: Sự công nhận startup trẻ tham vọng số hóa ngành dệt may

Chương trình trao giải cuộc thi Viet Solutions 2022 đã diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khép lại hành trình 03 tháng đầy cảm xúc. Tại đây, danh sách đội thi giành chiến thắng đã được công bố, trong đó, Retex trở thành quán quân ở bảng đấu Giải pháp doanh nghiệp.

Ban Tổ chức cho biết kết quả trên không quá bất ngờ khi Retex là một trong những startup giữ được phong độ ổn định qua từng vòng thi, đặc biệt là màn bứt quá ngoạn mục tại Chung kết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải cho đại diện đội Retex

Đến với cuộc thi năm nay, Retex có hướng đi hoàn toàn khác biệt khi theo đuổi mục tiêu chuyển đổi số ngành dệt may. Chiếm 12-16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, hơn 7.000 doanh nghiệp với khoảng 3 triệu lao động, đây là thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức mà không phải startup nào cũng đủ bản lĩnh dấn thân.

“Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy vấn đề là 80% doanh nghiệp dệt may Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ. Trình độ nhân lực của các doanh nghiệp dệt may còn thấp, lao động có trình độ đại học chỉ chiếm 0,1%. 50% doanh nghiệp vẫn còn sử dụng excel trong quản trị. Do vậy, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề theo dõi tiến độ các bộ phận, ra quyết định theo thời gian thực và giao tiếp giữa các phòng ban, từ đó dẫn đến giảm hiệu suất lao động”, đại diện Retex chia sẻ.

Hình ảnh đội Retex trong phần thi chung kết

Xuất phát từ thực tế đó, với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may vận hành hiệu quả hơn, Retex đã phát triển nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực. Giải pháp tổng thể của Retex bao gồm: Lập và quản lý kế hoạch sản xuất; Quản lý đơn hàng; Kiểm tra nguyên, phụ liệu; Quản lý cắt/may/thêu; Quản lý chất lượng; Quản lý hệ thống nhà máy; Quản lý thiết bị; Quản lý nhân sự và Dashboard cung cấp tổng quan toàn bộ quá trình sản xuất.

Điểm độc đáo trong sản phẩm của Retex được ban giám khảo Viet Solutions đánh giá cao là mô hình nhà xưởng, xưởng may thông minh tích hợp các thiết bị IoT (Internet vạn vật), giúp quản lý tự động dữ liệu theo thời gian thực. Hơn nữa, giải pháp của Retex triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, có khả năng nhân rộng, đáp ứng nhu cầu về quy mô sản xuất khác nhau.

Đội Retex tại buổi lễ trao giải Viet Solutions 2022

“Vượt qua hơn 500 giải pháp Chuyển đổi số đến từ 8 quốc gia, Retex rất tự hào khi đạt được thành tựu này. Sau cuộc thi thứ mà chúng tôi nhận được không phải là giải thưởng, mà chính là sự công nhận sau hơn nhiều năm nỗ lực cùng nhau xây dựng sản phẩm Retex - Nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực”, Lê Nhật Hạ - CMO của Retex chia sẻ.

Đại diện đội cho biết, Retex đã hợp tác thành công với hơn 60 xưởng may trên cả nước, trong đó mỗi xưởng có quy mô trung bình khoảng 500-1.000 công nhân với hàng trăm tổ hợp may vừa và nhỏ. Các giá trị Retex mang lại cho khách hàng thể hiện qua những con số ấn tượng: tăng 32% năng suất sản xuất, giảm 21% khối lượng công việc, giảm 12% chi phí không cần thiết, giảm 05% lãng phí vải, góp phần bảo vệ môi trường.

Đội ngũ Retex tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp dệt may

Thời gian tới, Retex sẽ tập trung mở rộng thị trường, với mục tiêu đến năm 2023 chuyển đổi số cho 50% doanh nghiệp dệt may quy mô vừa và nhỏ, giúp các xưởng may tại Việt Nam giảm tải công việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp dệt may tạo được lợi thế cạnh tranh và gia tăng chuỗi giá trị trên toàn cầu. Đặc biệt, Retex mong muốn được hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để thúc đẩy chương trình Chuyển đổi số đến các doanh nghiệp dệt may nhanh hơn và toàn diện hơn.

Mạc Ngọc