Samsung, Oppo tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone Việt Nam

Số lượng smartphone xuất xưởng tại Việt Nam tăng trưởng 1,6% so với quý trước, đạt 3,2 triệu chiếc vào quý 3/2022, theo báo cáo của IDC.

Doanh số quý này tăng lên đến 28,5% so với quý cùng kỳ, do năm ngoái lượng máy tiêu thụ giảm mạnh vì bị ảnh hưởng bởi giãn cách. Số lượng smartphone quý 3 vẫn chưa thể bằng lượng máy trên thị trường cùng thời điểm trong năm 2019.

Hãng nghiên cứu cho rằng nhu cầu của khách hàng đối với smartphone bị giảm sút do ảnh hưởng từ lạm phát và tình hình kinh tế vĩ mô.

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn kỳ vọng, giảm 14,3% từ tháng 8 đến tháng 9, khiến các nhà máy ngừng hoạt động.

"Rủi ro suy thoái gia tăng ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu từ việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ và gián đoạn nguồn cung do chiến tranh Nga-Ukraine đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế Việt Nam, vốn vẫn cần sự hỗ trợ để phục hồi sau đại dịch. Tâm lý người dùng bắt đầu bị ảnh hưởng khi giá cả hàng hoá đang tăng lên”, ông Võ Tâm Thanh, chuyên gia phân tích thị trường tại IDC Việt Nam cho biết.

Samsung vẫn đang giữ thị phần số 1 tại Việt Nam. (Ảnh: Hải Đăng)

Samsung giữ vững ngôi đầu thị trường với tổng cộng 1,1 triệu smartphone bán ra, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Thị phần hãng này giảm xuống còn 34% trong quý 3/2022, so với mức 46,2% vào quý 3/2021.

Dẫu vậy, dòng smartphone nắp gập Z Fold4 và Z Flip4 của hãng đã tăng trưởng gấp 3 so với trước. Hãng cũng chú trọng mở rộng thị trường bằng cách khai trương các cửa hàng chỉ chuyên bán đồ Samsung trên nhiều tỉnh thành.

Oppo giữ vị trí thứ 2, với thị phần 21,6%. Những chiếc máy như Reno8, Reno8 Pro, Reno8 Z vốn tập trung vào trải nghiệm của khách hàng và nâng cấp camera, đã có doanh số tăng lên so với thế hệ Reno7.

Xiaomi tăng trưởng 16% so với quý trước và 64,1% so với cùng kỳ, đạt 14,9% thị phần. Hãng này tăng doanh số bằng cách tung ra thị trường các dòng smartphone giá rẻ như mẫu Redmi A1 có giá dưới 100 USD, hoặc đưa mẫu Poco C40 xuống phân khúc thấp hơn và giảm giá bán cho Redmi Note 11.

Lượng máy Apple giảm 11,9% so với quý trước, nhưng lại tăng tới 173,3% so với cùng kỳ. Doanh số iPhone giảm so với quý trước là do các nhà bán lẻ tìm cách đẩy hàng mẫu máy cũ nhằm chuẩn bị cho dòng iPhone 14 ra mắt vào tháng 10.

Trong khi đó, hãng đứng thứ 5 là Vivo đã tăng trưởng 9,9% so với mức 4,3% quý trước. Doanh số tăng lên 137,1% theo quý và 44% so với cùng kỳ.