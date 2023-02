Samsung sẽ mang gì đến sự kiện Unpacked 2023?

Rạng sáng ngày 2/2, Samsung sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới tại Mỹ. Công ty được dự đoán sẽ trình làng dòng smartphone cao cấp Galaxy S23 cùng một số mẫu laptop.

Dưới đây là các sản phẩm dự kiến xuất hiện trong sự kiện Samsung Unpacked 2023:

Galaxy S23

Đã thành thông lệ, Samsung thường ra mắt dòng smartphone cao cấp Galaxy S vào đầu mỗi năm. Tương tự năm ngoái, hãng điện tử Hàn Quốc có thể trình diễn 3 mẫu, bao gồm Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Tin đồn gợi ý hai mẫu đầu tiên có chung thiết kế và cấu hình, chỉ khác nhau về kích cỡ màn hình, còn S23 Ultra khác biệt hẳn về phần cấu hình lẫn tính năng.

Hình ảnh rò rỉ của bộ ba Galaxy S23. (Ảnh: WinFuture)

Trong đó, khác biệt lớn nhất nằm ở camera chính với cảm biến 200MP, vượt trội so với cảm biến 108MP trên S22 Ultra. Theo The Verge, cảm biến độ phân giải càng cao sẽ cho bức ảnh sáng hơn, chi tiết hơn. Vài tuần trước, Samsung đã công bố cảm biến ảnh ISOCELL HP2.

Ngoài cảm biến 200MP, Galaxy S23 còn có thêm 3 camera khác, gồm camera góc siêu rộng 12MP, camera tele 10MP zoom quang 3x, camera tele 10MP zoom quang 10x. Đây là cụm camera tốt hơn hẳn so với S23 và S23 Plus. Hai thiết bị này được cho là sẽ sử dụng cụm camera 3 ống kính với cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP.

Về thiết kế, S23 Ultra sẽ vuông vức hơn so với hai máy còn lại, kèm theo bút cảm ứng S Pen. S23 và S23 Plus sở hữu các góc bo tròn mềm mại. Về màn hình, S23 nhỏ nhất với màn hình OLED 6.1 inch 1080p 120Hz, S23 Plus dùng màn hình 6.6 inch còn S23 Ultra dùng màn hình 6.8 inch 1440p 120Hz.

Thiết kế bị lộ của S23 và S23 Plus. (Ảnh: WinFuture)

Dường như cả ba mẫu đều trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tại tất cả các thị trường, khác với truyền thống dùng cả chip Qualcomm lẫn Exynos. Năm ngoái, Giám đốc tài chính Qualcomm Akash Palkhiwala cho biết, thị phần chip Qualcomm sẽ tăng từ “75% trong Galaxy S22” lên “thị phần toàn cầu trong Galaxy S23”.

Các thông số còn lại có thể là RAM 8GB/12GB, bộ nhớ từ 256GB đến 1TB, dung lượng pin từ 3.900mAh đến 5.000mAh, sạc nhanh 45W trên Plus, Ultra và sạc nhanh 25W trên S23 bản thường. Về giá bán, S23 dự kiến giá từ 799,99 USD, S23 Plus từ 999,99 USD và S23 Ultra từ 1.199,99 USD. Tại một số nước châu Âu, giá bán có thể cộng thêm 100 EUR.

Galaxy Book 3

Samsung có thể ra mắt laptop mới cùng với Galaxy S23. Tin đồn cho thấy sẽ có tới 5 laptop được giới thiệu, đó là: Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360, Book 3 Ultra. Năm ngoái, Samsung công bố laptop tại MWC vào tháng 2.

Hình ảnh bị lộ của bộ ba laptop Galaxy Book 3. (Ảnh: The Tech Outook)

Đúng như tên gọi, Book 3 Ultra là mẫu cao cấp nhất, sở hữu màn hình OLED 16 inch 1800p, chip Intel i9-13900H, card đồ họa rời Nvidia RTX 4070, RAM 32GB và bộ nhớ trong 1TB, tương thích với bút S Pen. Màn hình cảm ứng của máy cũng mỏng hơn và nhẹ hơn bình thường nhờ cảm biến chạm được tích hợp trực tiếp vào tấm nền.

Book 3 360 sẽ có màn hình gập ngược lại để sử dụng như máy tính bảng, còn Book 3 dùng thiết kế vỏ sò. Theo MySmartPrice, Galaxy Book 3 Pro 360 trang bị màn hình OLED 16 inch 1800p, chip Intel i5-1340p hoặc i7-1360p, card đồ họa Intel rời, RAM 16GB và bộ nhớ tối đa 1TB, hỗ trợ bút cảm ứng. Galaxy Book 3 Pro có thêm màn hình 14 inch bên cạnh tùy chọn 16 inch.

Sự kiện Samsung Unpacked 2023 dự kiến không có mặt tablet, tai nghe hay smartwatch mới. Theo tờ The Elec, công ty đã lùi lịch ra mắt máy tính bảng mới so với mục tiêu ban đầu do nhu cầu điện tử tiêu dùng sụt giảm. Song, chúng vẫn sẽ xuất hiện trong năm nay bên cạnh Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 vào mùa hè.

Samsung sẽ livestream sự kiện trên kênh YouTube từ 1h sáng ngày 2/2 (giờ Việt Nam).

(Theo The Verge)