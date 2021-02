05 yếu tố quyết định để doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Cloud Camera

Với nhiều tính năng nổi bật, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển hướng từ mô hình camera truyền thống sang sử dụng Cloud Camera, vì những ưu điểm như tiết kiệm chi phí, triển khai dễ dàng, bảo mật cao và đảm bảo quy định của từng ngành.

Trong kỷ nguyên 4.0 và big data đang bùng nổ hiện nay, hệ thống Camera không chỉ là công cụ cho việc giám sát an ninh, an toàn tại khu vực văn phòng, nhà xưởng mà đây còn là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn trong xu hướng chuyển đổi số.

Các hình ảnh được ghi nhận, lưu trữ cung cấp cho doanh nghiệp các hành vi, xu hướng, thói quen của người dùng hoặc giúp phân tích lưu lượng, mật độ dân số…; các dòng sản phẩm được định hướng theo từng ngành, từng thị trường và nhu cầu khác nhau.

Hầu hết khi nghe nói đến thuật "cloud" kết hợp với Camera, mọi người thường nghĩ đến việc sử dụng hạ tầng Cloud lưu trữ các hình ảnh Camera và không nghiên cứu nhiều hơn các tính năng, lợi ích của việc kết hợp này. Việc kết hợp giữa các hệ thống Camera lưu trữ, giám sát với công nghệ Cloud cung cấp sự ổn định, tin cậy trong quá trình khai thác hệ thống Camera và tối ưu cho việc quản lý hình ảnh và tái sử dụng dữ liệu.

Hiện nay các nhà cung cấp có nhiều cách để xây dựng và cung cấp dịch vụ Cloud Camera theo từng phân khúc thị trường khác nhau, đơn giản như việc triển khai một hệ thống VMS (Video Management System) - phần lớn chỉ sử dụng cho một doanh nghiệp trên một nền tảng Cloud - cũng được gọi là Cloud Camera; hay việc triển khai 1 hạ tầng (Platform) quản trị các hệ thống Camera trên nền tảng Cloud cũng được gọi là Cloud Camera.

Thực chất, dịch vụ Cloud Camera cần đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và thiết thực cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số phân tích về nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển sang sử dụng Cloud Camera:

Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành hệ thống camera

Doanh nghiệp mong muốn có thể ứng dụng ngay dịch vụ và giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư ban đầu như: không cần đầu tư hệ thống lưu trữ, hệ thống quản trị video (VMS), không cần đầu tư hệ thống máy chủ riêng, không cần tăng băng thông kết nối internet mà vẫn đảm bảo tốc độ truy cập và xem lại hình ảnh, không cần nhân sự vận hành, quản trị hệ thống và có thể chi trả chi phí theo nhu cầu sử dụng.

An ninh và toàn vẹn dữ liệu

Sự chủ động trong quản lý và đảm bảo an toàn cho dữ liệu là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp cần hệ thống cho phép chủ động chọn hình thức lưu trữ, loại dữ liệu lưu trữ giữa hệ thống riêng và hệ thống cloud, cùng với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn dữ liệu như nén và mã hóa đường truyền lưu trữ, hệ thống an ninh của hạ tầng Cloud được chứng thực bởi các tổ chức tin cậy, dữ liệu khi lưu trữ được sao lưu và phục hồi toàn vẹn trước mọi sự cố ngoài ý muốn.

Quản trị thống nhất và linh hoạt

Doanh nghiệp có quy mô hệ thống, nhiều chi nhánh luôn cần sử dụng hệ quản trị tập trung, cho phép quản trị nhiều vị trí, nhiều khu vực, nhiều hệ thống lưu trữ khác nhau. Bên cạnh đó là tính năng phân quyền quản trị hoặc hạn chế người dùng truy cập dữ liệu và khả năng tích hợp lưu trữ giữa các hệ thống khác nhau như Cloud và VMS, DVR/NVR cùng trên một account quản trị.

Truy cập thông minh - lưu trữ linh hoạt

Từ hệ thống phân quyền của quản trị viên, doanh nghiệp mong muốn người dùng có thể truy cập xem lại hình ảnh từ nhiều nền tảng khác nhau như Web, Mobile App... và có thể xem cùng lúc nhiều camera ở nhiều vị trí khác nhau. Bên cạnh đó hệ thống cần có cảnh báo theo các mục đích sử dụng của người dùng và chống cảnh báo giả.

Về tính năng lưu trữ, yếu tố lưu trữ toàn diện theo thời gian, theo chuyển động với chất lượng cao HD, full HD là cần thiết, thời gian lưu trữ tùy biến theo nhu cầu, thông thường tối đa là một năm.

Triển khai dễ dàng - mở rộng nhanh chóng

Với việc đáp ứng đầy đủ các tính năng trên, yếu tố sau cùng doanh nghiệp cần ở dịch vụ Cloud Camera là khả năng triển khai nhanh chóng thuận tiện (Plug & Play), đặc biệt có thể kết nối với hệ thống hiện có, tức có thể tích hợp với đa dạng camera theo các chuẩn thông dụng như hệ thống Analog Camera, DVR/NVR, tránh phát sinh quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu.

Ngoài ra, việc cho phép mở rộng hệ thống tại một vị trí hoặc nhiều vị trí khác nhau mà không phải thay đổi hệ thống hiện có sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và thuận tiện hơn trong công tác triển khai và quản trị hệ thống từ xa.

Nắm bắt rõ nhu cầu doanh nghiệp và xu hướng thị trường, Sao Bắc Đẩu Telecom đã phát triển dịch vụ Cloud Camera mang tên “xCloudCam”. Ngoài khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề như ngân hàng, chính phủ… đến các hộ gia đình, xCloudcam còn có các tiện ích không giới hạn như sau:

- Tương thích với đa dạng Camera thị trường từ các hãng như Hivision, Axis, Dahua và các Camera sử dụng chuẩn onvif, hệ thống Analog Camera.

- Tương thích với các hệ thống VMS khác nhau, cả với DVR/NVR để tạo ra mô hình quản trị tối ưu.

- Cho phép khởi tạo, phân quyền quản trị, truy cập, chỉnh sửa, xem lại cho nhiều người dùng, ở các khu vực địa lý khác nhau với giao diện linh hoạt trên Web, Mobile App.

- Cho phép kết nối, triển khai và quản lý tới hàng ngàn hệ thống lưu trữ ở cùng hoặc nhiều khu vực khác nhau (chuẩn lưu trữ S3).

- Cho phép triển khai các Camera mới và quản trị từ Web App, Mobile App theo các cách khác nhau như Plug &Play, QR Code...

- Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu với các chứng chỉ đã được công nhận như ISO 27001, ISO 9001-GO-SOC1 & SOC2, PCI DSS.

- Cung cấp dịch vụ cảnh báo và chống cảnh báo giả theo ngữ cảnh quyết định bởi người dùng (Video Verification).

- Cung cấp đa dạng hàng API cho phép kết nối đến các hệ thống khác cho như mục đích như phân tích dữ liệu, thông kê, tổng hợp dữ liệu nghiên cứu thị trường...

Những tiện ích nêu trên giúp doanh nghiệp sở hữu hệ thống camera thông minh tối ưu với chi phí được tiết kiệm tối đa. Doanh nghiệp không cần đầu tư hệ thống VMS tốn kém mà có thể tích hợp với hệ thống camera sẵn có, dễ dàng triển khai hệ thống quản trị tại nhiều vị trí, khu vực khác nhau, giải quyết bài toán chi phí khi chỉ cần chi trả theo nhu cầu sử dụng.

Với các đại lý hợp tác, xCloudCam cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị, phân quyền, không gian lưu trữ, hệ thống tính cước đối soát doanh thu, quản lý quy trình bán hàng, báo cáo doanh thu...

Điểm cộng với các dịch vụ của Sao Bắc Đẩu Telecom là sự hỗ trợ 24/7 của đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giúp doanh nghiệp an tâm trước mọi tình huống trong quá trình triển khai và suốt vòng đời dịch vụ.

Tìm hiểu thêm xCloudCam tại: http://www.xcloudcam.vn/

Sao Bắc Đẩu Telecom tự hào là một trong những đơn vị tiên phong phát triển các dịch vụ đa dạng trên Cloud, với những giải pháp tiên tiến được nghiên cứu và thiết kế dựa trên sự nắm bắt chính xác nhu cầu doanh nghiệp, từ đó nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của khách hàng.

Liên hệ để được tư vấn:

Hotline: 1900599969 - Email: infor.telecom@saobacdau.vn

Website: www.saobacdautelecom.vn

An Nhiên