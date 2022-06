Tại sao không có iPhone 9, câu hỏi nhiều giả thuyết cùng tồn tại

Sự 'mất tích' của iPhone 9 đến nay vẫn được đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhất là khi giới công nghệ vẫn thường xuyên dự đoán tên iPhone mới.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, và iPhone X (X được đọc là "ten" theo số 10 La Mã) được Apple trình làng cùng lúc vào tháng 9/2017. Vậy vì sao Apple bỏ qua số 9? Sự "mất tích" của iPhone 9 đến nay vẫn được đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhất là khi giới công nghệ vẫn thường xuyên dự đoán tên iPhone mới.

Còn nhớ vào năm 2015, Microsoft ra mắt Windows 10 kế nhiệm Windows 8, cũng là trường hợp bỏ qua số 9. Khi đó người ta giải thích rằng Microsoft muốn cạnh tranh với Mac OS X của Apple, nên phải bỏ qua Windows 9 để lên thẳng Windows 10. Nếu vẫn giữ tên gọi Windows 9, dường như Microsoft đang tụt lại một năm so với Apple.

Cũng có người cho rằng Windows tránh số 9 là bởi trước đó đã có Windows 98 và Windows 95, vì thế việc lặp lại có thể khiến người dùng gặp bối rối và đôi khi nhầm lẫn.

Vậy với trường hợp của iPhone, vì sao Apple bỏ qua số 9.

Sự "mất tích" của iPhone 9 đến nay vẫn được đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Để kỷ niệm 10 năm sản xuất iPhone của Apple

Lý do thuyết phục nhất giải thích vì sao không có iPhone 9, đó là vì Apple sử dụng chữ X, số 10 La Mã để kỷ niệm 10 năm iPhone. Đó là dấu mốc lớn để Apple sẵn sàng "nhảy cóc".

Nếu vậy trong năm 2022 kỷ niệm 15 năm iPhone, sẽ có không ít người chờ đợi iPhone 15, hoặc iPhone XV.

Một chiêu marketing thông thường

Ngoài lý do kỷ niệm 10 năm, cũng không khó hiểu khi Apple không tung ra các dòng sản phẩm iPhone 8 và iPhone 9 cùng lúc khiến người dùng chẳng có chút ấn tượng nào. Thay vào đó, iPhone X là cái tên cho thấy một bước nâng cấp đột phá, khi dòng máy này lần đầu tiên bỏ đi nút Home quen thuộc.

Vì tín ngưỡng?

Việc số 9 bị bỏ qua trong thương hiệu nhiều sản phẩm công nghệ cũng khiến nhiều đưa ra các giả thuyết khác nhau. Có người lý giải rằng câu nói vui "seven ate nine", với cách phát âm giống với "seven eight nine", đã vận vào cách đặt tên sản phẩm công nghệ. Những số thường được cho là xui xẻo như số 13 thì hầu như không hãng nào tránh.

Anh Hào