32 kỷ lục thế giới giúp máy chủ HPE với bộ vi xử lý AMD EPYC có ý nghĩa quyết định với sự sáng tạo

Máy chủ HPE là dòng máy có cấu hình mạnh. Với thế hệ sử dụng bộ vi xử lý AMD EPYC, HPE nắm giữ đến 32 lý do thuyết phục người dùng - cỗ máy dẫn đầu sáng tạo - ý nghĩa cốt lõi của mọi doanh nghiệp hiện đại.

Đối với Doanh nghiệp, máy chủ có ý nghĩa quan trọng bởi chúng là nền tảng của các trung tâm dữ liệu hiện đại và cũng là động lực số cốt lõi. Đó chính là lý do HPE phát triển các nền tảng máy chủ hỗ trợ và định hướng hoạt động sáng tạo không ngừng nghỉ, nâng cao hiệu suất, hiệu năng và khả năng bảo vệ đầu tư thực tế cần thiết cho doanh nghiệp.

Đảm bảo mật độ cao trong các môi trường ảo hóa

Đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhu cầu giao tiếp ảo tăng cao. Sự thay đổi lớn này buộc các công ty phải hỗ trợ nhiều loại mô hình ảo hóa phức tạp hơn. Các nền tảng máy chủ HPE kết hợp cùng bộ xử lý AMD EPYC như HPE Proliant, HPE Apollo… sẽ giúp doanh nghiệp hợp nhất cơ sở hạ tầng, thích nghi với việc thay đổi phương thức làm việc từ offline sang online nhờ khả năng đảm bảo mật độ cao trong môi trường ảo hoá. Tiêu biểu là máy chủ HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 đã giành “giải quán quân” với mức hiệu năng cao hơn 39% so với máy chủ 4-node 2P từng giữ kỷ lục trước đó. Trên thực tế, hiệu năng của máy chủ HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 còn vượt qua kết quả của máy chủ 16 socket, cạnh tranh tới gần 2%, bằng kết quả của cấu hình 8 socket.

Hiệu suất cao - bảo vệ môi trường tốt hơn

Với mỗi thế hệ sản phẩm, HPE luôn nỗ lực để nâng cao đáng kể hiệu năng của các hệ thống, đồng thời cố gắng hạ thấp mức tiêu thụ điện năng. Nhờ trang bị phần mềm hiểu về năng lượng cũng như tính năng vận hành và quản lý dựa trên công nghệ máy học ML AIOps, máy chủ HPE có khả năng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp hệ thống hoàn thành được nhiều công việc hơn, với chi phí thấp hơn. Để biết chính xác về hiệu suất của máy chủ trong thực tế, HPE đã thực hiện các phép đo theo chuẩn SPECpower_ssj® 2008 trên hệ thống HPE Apollo 2000 Gen10 Plus. Kết quả là, HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus đạt được 18 kỷ lục thế giới, với hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn tới 54% so với các hệ thống 4-node khác - đây thực sự là một lợi thế trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao.

Tốc độ cao trong việc truy vấn dữ liệu

Việc tìm kiếm một phương thức để khai thác lượng dữ liệu đang bùng nổ không phải là một công việc dễ dàng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Doanh nghiệp cần một giải pháp giúp truy vấn kho thông tin khổng lồ ngay trong thời gian thực, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh. HPE hiện đang nắm giữ 9 kỷ lục trong lĩnh vực này về hai hệ số mở rộng khác nhau - 2 trong số đó là ở quy mô cơ sở dữ liệu 3 TB và 7 kỷ lục ở hệ số quy mô 10 TB. Cụ thể, máy chủ HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 đạt hiệu năng cao hơn 14,4% so với máy chủ 4-socket và tiết kiệm 15,5% chi phí. Điều này đã thực sự thể hiện hiệu quả của hoạt động cộng tác giữa HPE và AMD trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Tối ưu hóa hiệu năng của các ứng dụng với công nghệ Java

Từ việc tối ưu hóa dịch vụ video theo nhu cầu khách hàng đến việc đặt hàng online, các ứng dụng dựa trên công nghệ Java có mặt ở khắp nơi, và hầu hết ứng dụng ngày nay được phát triển dựa trên công nghệ đó. Container, hypervisor, máy chủ ảo (VM) và điện toán đám mây đều là những phương pháp phổ biến để đưa các ứng dụng dựa trên công nghệ Java đến với khách hàng cuối. Đó chính là lý do mà hầu hết nền tảng máy chủ của HPE kết với hợp với AMD mang tới hai nền tảng đạt kỷ lục mới để mang đến hiệu năng vượt trội cho các ứng dụng dựa trên công nghệ Java - máy chủ HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 (17,1%) và HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus (16,8%).

Tăng cường đổi mới sáng tạo và tăng tốc độ ứng dụng tương lai

Máy chủ HPE và các hệ thống HPE Apollo được trang bị bộ xử lý AMD EPYC thế hệ thứ ba còn mang đến các nền tảng tính toán quan trọng với khả năng cung cấp hiệu năng, năng lực bảo mật, tự động hóa và khả năng quản lý từ xa hàng đầu để hỗ trợ các tải công việc trọng yếu, cần thiết cho quá trình chuyển đổi số. Tất cả các giải pháp đạt kỷ lục này đều đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của những tải công việc đòi hỏi khắt khe và tạo ra những trải nghiệm mới dành cho khách hàng.

Hội thảo trực tuyến

Cùng khám phá sức mạnh của máy chủ HPE kết hợp cùng của bộ vi xử lý AMD EPYC, tại Hội thảo trực tuyến: “Tối ưu hoá hiệu suất công việc cùng HPE & AMD". Hội thảo sẽ diễn ra 09:30 ngày 16/06/2021. Truy cập để đăng ký tham dự và biết thêm thông tin chi tiết của hội thảo tại https://www.tech-webinar.vn/hoi-thao-truc-tuyen

