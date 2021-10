5 'điểm sáng' hấp dẫn để doanh nghiệp SMB chọn máy chủ HPE

Những thống kê gần đây cho thấy, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư vào sản phẩm máy chủ nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành, cũng như thay đổi từ mô hình truyền thống sang các mô hình chuyển đổi số một cách liền mạch, không gián đoạn.

Trong đó, máy chủ HPE là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam suốt 20 năm qua. Theo báo cáo tháng 3 năm 2021, công ty nghiên cứu thị trường nổi tiếng Gartner đã đánh giá tích cực HPE ở tất cả các mặt “chiến lược, công nghệ, sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ và cấu trúc giá.

Độ tin cậy cao

Dòng máy chủ HPE Proliant với khả năng vận hành 24/7/365 luôn được tối ưu tốt nhất, chính là một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tin tưởng chọn sử dụng. Sản phẩm có khả năng vận hành bền bỉ trong thời gian dài và hiếm khi xảy ra sự cố, điều này cho phép nhân viên, khách hàng, đối tác luôn sẵn sàng truy cập vào các ứng dụng và dữ liệu quan trọng.

Bên cạnh đó, công nghệ độc quyền Silicon Root of Trust cung cấp khả năng tự động hóa tối ưu nhất, cho phép kiểm tra định kì, ngăn chặn sai sót và khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước đó.

Khả năng quản lý thông minh

HPE Proliant giúp khách hàng tận dụng mọi lợi thế của các công nghệ mới nhất mà không cần tăng số lượng nhân viên hoặc chi phí đầu tư. Lắp đặt, nâng cấp và mở rộng hệ thống máy chủ một cách dễ dàng, cho phép doanh nghiệp ứng dụng mọi công nghệ máy chủ mới nhất mà không yêu cầu chuyên môn hay thuê nhân sự IT. Các chương trình tích hợp hỗ trợ vận hành, kiểm soát hệ thống và bảo mật như iLO, OneView… luôn báo cáo cho quản trị viên khi có sự cố sắp hoặc đang diễn ra.

Đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình áp dụng các mô hình quản lý mới, đơn cử như mô hình chuyển đổi số hiện được nhiều doanh nghiệp SMB quan tâm, dòng máy chủ Proliant của HPE thực sự là giải pháp “chìa khóa trao tay”.

Chính sách hỗ trợ

HPE có chính sách và đội ngũ hỗ trợ bảo hành và xử lý sự cố (cả phần cứng lẫn phần mềm) luôn thường trực 24/7 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đội ngũ của HPE luôn trong tình thế sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và khắc phục các vấn đề nhanh chóng và hoàn chỉnh nhất. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm rằng máy chủ sẽ được khôi phục và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Theo kết quả khảo sát từ TechValidate và Spiceworks, những người trả lời rất hài lòng với sự hỗ trợ mà họ nhận được từ HPE trong những trường hợp cấp bách xảy ra.

Chi phí trong tầm tay

Hầu hết khách hàng tin rằng, giải pháp máy chủ HPE ProLiant được xây dựng từ một mức giá vô cùng hợp lý. Các model ProLiant thậm chí có mức giá còn cạnh tranh hơn so với một chiếc Workstation vẫn đang được một số doanh nghiệp bắt "thế thân" cho nhiệm vụ của một chiếc máy chủ. Khả năng nâng cấp cấu hình và độ tương thích cao với các phần mềm, ứng dụng, hay các thiết bị khác trong hệ thống cũng là một điểm "đáng đồng tiền bát gạo" khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Dòng sản phẩm HPE ProLiant thực sự mang lại tỷ lệ giữa chi phí/hiệu quả tuyệt vời, dù có là chi phí nhìn thấy trước mắt, hay là chi phí sử dụng lâu dài.

Thương hiệu yêu thích

Nhằm "hóa giải" bài toán kinh phí lẫn vận hành cho các doanh nghiệp SMB khi triển khai máy chủ, HPE cung cấp các giải pháp máy chủ ProLiant Gen10 / Gen10 Plus với dải sản phẩm đa dạng từ mức giá tới chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ/doanh nghiệp mới, chưa có cơ sở hạ tầng máy chủ có thể lựa chọn HPE ProLiant ML30 Gen10. Với thiết kế thùng Tower truyền thống như một chiếc PC, máy chủ ML30 Gen10 luôn có sự linh động trong việc bố trí và vận hành. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa/lớn, có nhiều chi nhánh và yêu cầu xử lý hệ thống phức tạp, đã có cơ sở hạ tầng, có kế hoạch nâng cấp trong tương lai có thể lựa chọn dòng ProLiant DL380 Gen10/Gen10 Plus, series máy chủ dạng nằm ngang (Rack) cho việc tối ưu hóa không gian triển khai, lắp đặt nhanh gọn dễ dàng.

Các giải pháp máy chủ ProLiant được trang bị bộ xử lý Intel Xeon mới có thể nâng cấp về chủng loại cũng như số lượng, hiệu suất cao hơn tới 71% so với thế hệ trước, cùng với thế hệ RAM DDR4 SmartMemory, đa dạng hỗ trợ ổ cứng (SAS, SATA, NVMe…) và hệ thống truy xuất mạng (Network) 1-10-25Gb và còn hơn thế nữa.

Tựu trung, với giải pháp máy chủ HPE ProLiant Gen10 và Gen10 Plus, các doanh nghiệp bán lẻ mọi quy mô hoàn toàn có thể tin tưởng để đầu tư với chi phí hợp lý để đáp ứng đa dạng nhu cầu, bảo đảm tính ổn định, sẵn sàng phục vụ khách hàng và bảo mật dữ liệu tối đa.

Liên hệ với Elite Technology Jsc – Nhà phân phối HPE chính hãng tại Việt Nam để tìm hiểu thêm ngay hôm nay hoặc truy cập Website: https://smb-server.elite-jsc.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết. Brought to you by HPE and Intel.