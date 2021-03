5 lưu ý khi chọn mua điện thoại 'refurbished'

Bạn muốn tiết kiệm một khoản chi phí khi mua điện thoại, laptop? Đừng mua hàng mới nguyên tem, hãy mua hàng refurbished. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số vấn đề trước khi đưa ra quyết định.

Hàng refurbished có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản kha khá (Ảnh: Angela Lang/CNET)

Mua lại hàng đã qua sử dụng là cách phổ biến nhất để tiết kiệm chi phí khi lên đời điện thoại hoặc laptop. Tuy nhiên, trên các trang kết nối mua bán trực tiếp, rất khó để người mua thông thường biết được chính xác tình trạng thiết bị. Tuy vậy, không có nghĩa là bạn không thể mua được một chiếc điện thoại đã qua sử dụng còn tốt trên các trang rao vặt như Chợ Tốt hay Vật Giá.

Ngoài ra, bạn cũng có một lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí, lại tương đối an toàn hơn, đó là mua hàng refurbished, hay còn gọi là hàng tân trang.

Dưới đây là một số lưu ý bạn cần làm rõ khi tìm kiếm một cửa hàng bán hàng tân trang, dù là cửa hàng ủy quyền của Apple đi chăng nữa.

1. Các hãng sản xuất tân trang thiết bị như thế nào?

Khi bạn bán hoặc đổi thiết bị cũ lấy thiết bị mới ở các cửa hàng, thiết bị cũ sẽ trải qua một quy trình đánh giá. Nếu thiết bị được trả lại là thiết bị đời mới và vẫn còn hoạt động tốt, có thể nó sẽ được tân trang lại và bán ra dưới dạng hàng tân trang hoặc hàng đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, mỗi hãng sẽ có cách tiếp cận khác nhau và đều sẽ đảm bảo chiếc điện thoại hay laptop đó vẫn hoạt động tốt. Ví dụ với Apple, hãng sẽ xóa sạch bộ nhớ, thay thế linh kiện lỗi nếu có, kiểm tra hoạt động và cuối cùng, Apple sẽ phân loại toàn bộ hàng tân trang là "like new" (như mới). Ví dụ một chiếc iPhone X hàng tân trang có thể đã được thay pin và vỏ mới trước khi quay lại thị trường.

Hay chương trình Renewed của Amazon cũng có quy trình tương tự đối với các sản phẩm tân trang, bao gồm kiểm tra, chạy thử và thay thế các bộ phận hư hỏng. Amazon cam kết dung lượng pin thực tế còn trên 80% và lưu ý các sản phẩm Renewed có thể có một vài vết xước trên vỏ ngoài.

Có rất nhiều loại hàng tân trang trên thị trường điện thoại (Ảnh: CNET)

2. Có chính sách đổi trả đối với hàng tân trang không?

Dù là hàng mới hay hàng tân trang thì nguy cơ xuất hiện lỗi do nhà sản xuất vẫn tồn tại. Thiết bị có thể không hoạt động bình thường dù mới mua về. Mặt khác, một số hãng như Amazon hay Gazelle không thay thế vỏ thiết bị khi tân trang, do đó ngoại hình thiết bị có thể có một vài vết xước. Một số nhà bán hàng cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sản phẩm theo từng mức độ và thậm chí là có ảnh để khách hàng so sánh.

Những hình ảnh này không phải hình ảnh thực tế sản phẩm bạn sẽ mua, tuy nhiên, chúng sẽ giúp bạn so sánh mức độ trầy xước giữa các loại hàng như like new 99%, 98%, 95%... Vậy nếu sản phẩm bạn nhận được bị trầy xước nhiều hơn những gì nhà bán hàng mô tả (dù nó vẫn hoạt động tốt)?

Trong mọi trường hợp, tốt nhất bạn nên chọn nhà bán hàng có chính sách đổi trả đối với hàng tân trang khi bạn không hài lòng về sản phẩm. Tôi khuyến khích bạn nên vào mục hỏi đáp hoặc phần chính sách của nhà bán hàng để đọc về chính sách đổi trả. Nếu bạn chưa biết tìm ở đâu, đơn giản nhất là lên Google tìm kiếm theo cú pháp [tên nhà bán hàng] + "chính sách đổi trả".

Chế độ bảo hành mở rộng là sự lựa chọn hợp lý (Ảnh: Josh Miller/CNET)

3. Chế độ bảo hành đối với hàng tân trang gồm những gì?

Không phải là hàng tân trang thì không được bảo hành. Mọi thiết bị dù là tân trang hay hàng mới đều có thể hỏng hóc, linh kiện không hoạt động hoặc đơn giản là nhà bán hàng muốn bạn tin tưởng vào sản phẩm, họ sẽ cung cấp một vài chế độ bảo hành sau thời hạn đổi trả.

Ví dụ, toàn bộ sản phẩm tân trang do Apple phân phối đều được hưởng chế độ bảo hành cơ bản 1 năm. Một vài nhà bán hàng cho phép đổi trả lên đến 30 ngày và bán kèm thêm các gói bảo hành mở rộng như rơi vỡ, vào nước… Mức giá gói bảo hành tùy thuộc vào giá trị sản phẩm.

Và như bạn thấy, chế độ bảo hành cho thiết bị đã qua sử dụng rất đa dạng. Bạn hãy dành thêm vài phút để tìm hiểu các chính sách bảo hành cụ thể của nhà cung cấp trước khi bấm thêm vào giỏ hàng.

Hàng tân trang có thể hoạt động với nhà mạng bạn đang dùng không? (Ảnh: Jason Cipriani/CNET)

4. Điện thoại tân trang có hoạt động tốt với các nhà mạng tại Việt Nam hay không?

Khi tìm mua điện thoại tân trang, bạn hãy chú ý xem sản phẩm bạn đang xem có phải điện thoại bị khóa mạng hay không (hay còn gọi là hàng Lock). Đa số các nhà bán hàng hiện nay đều ghi rõ thiết bị có yêu cầu sử dụng mạng điện thoại cụ thể nào đó hay đã được mở khóa và có thể sử dụng với tất cả các mạng.

Đây là một bước quan trọng trước khi bạn chọn mua điện thoại dù là mới hay đã qua sử dụng. Nếu bạn mua một chiếc điện thoại khóa mạng, chỉ hoạt động với nhà mạng ở nước ngoài nhưng bạn cần sử dụng trong nước thì sẽ rất rắc rối đấy. Bạn vẫn có thể liên lạc với nhà mạng để yêu cầu mở khóa và thanh toán phí nếu có hoặc sử dụng các biện pháp can thiệp khác. Nhưng tốt nhất là bạn nên chọn thiết bị không bị khóa mạng ngay từ khi mua để tiết kiệm thời gian của bản thân và giảm thiểu rủi ro trong quá tình sử dụng.

5. Hàng tân trang có kèm theo phụ kiện hay không?

Nếu trang bán hàng không liệt kê những phụ kiện kèm theo máy, ví dụ như củ sạc và cáp sạc, tốt nhất bạn nên liên hệ nhà bán hàng để hỏi rõ.

Apple sẽ cung cấp cho khách hàng mọi thứ cần thiết để sử dụng thiết bị. Quan trọng nhất chính là củ sạc. Amazon cũng vậy, tuy nhiên có thể củ sạc bạn nhận được không phải là củ sạc kèm máy như mua mới.

Nếu bạn thoải mái với ý định mua hàng tân trang, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể bán hoặc đổi thiết bị cũ của mình để tiết kiệm thêm một khoản tiền khi lên đời đấy.

(Theo VnReview, CNET)