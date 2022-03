Apple công bố máy tính bàn mạnh nhất từ trước đến nay

Apple khép lại sự kiện 'Peek Performance' bằng mẫu máy tính bàn mạnh nhất từng có, Mac Studio.

Mac Studio có ngoại hình cơ bản giống với Mac Mini nhưng lớn hơn để chứa được vi xử lý M1 Max và M1 Ultra. Cao 9,5cm, dày và rộng 19,7 cm, nó rất gọn nhẹ so với một máy tính bàn. Máy nặng 2,7kg hoặc 3,6kg tùy thuộc vào lựa chọn vi xử lý.

Apple sản xuất Mac Studio từ một miếng nhôm duy nhất. Hệ thống tản nhiệt lắp phía trên để hút không khí mát từ các lỗ thông hơi phía dưới, chạy qua toàn bộ máy. Phía sau thiết bị là nhiều cổng kết nối, bao gồm 4 cổng Thunderbolt USB-C, 1 cổng 10 Gbit Ethernet, 2 cổng USB-A, 1 cổng HDMI, 1 jack tai nghe 3.5mm và nút nguồn.

Mặt trước của Max Studio dùng chip M1 Max là 2 cổng USB-C 10Gbps, 1 khe cắm thẻ UHS-II SDXC, trong khi bản M1 Ultra dùng 2 cổng USB-C Thunderbolt 4. Bạn có thể kết nối tối đa 5 màn hình với Mac Studio, trong đó 4 màn hình 6K 60Hz và 1 màn hình 4K 60Hz.

M1 Max dùng CPU 10 nhân, GPU 24 nhân và Neural Engine 16 nhân. M1 Ultra gấp đôi tất cả, tương ứng là 20, 48 và 32 nhân. Nó cũng kết hợp với bộ nhớ RAM và lưu trữ gấp đôi, 64GB và 1TB, còn M1 Max đi cùng RAM 32GB và bộ nhớ SSD 512GB.

M1 Max có thể cấu hình GPU tối đa 32 nhân, còn M1 Ultra là GPU 64 nhân. Người dùng có nhiều tùy chọn nâng cấp, bao gồm RAM 64/128GB, bộ nhớ 1/2/4/8 TB.

Apple công bố một số thông tin để đối chiếu hiệu suất của Mac Studio với các máy tính bàn trước đây. Cụ thể, phiên bản M1 Ultra có hiệu suất CPU tăng 90% so với Mac Pro dùng chip Xeon 16 nhân, nhanh hơn 60% so với Mac Pro CPU 28 nhân CPU. Về đồ họa, Mac Studio nhanh hơn 80% so với mẫu nhanh nhất hiện nay. Mac Studio M1 Ultra với bộ nhớ 128GB có thể phát 18 luồng video 8K 4:2:2 ProRes cùng lúc.

Mac Studio cho đặt trước từ bây giờ và bán ra từ ngày 18/3. Giá khởi điểm của bản dùng chip M1 Max là 1.999 USD (khoảng 50 triệu đồng) và bản dùng chip M1 Ultra là 3.999 USD (khoảng 100 triệu đồng).

Du Lam (Theo GSM Arena)