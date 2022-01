Apple đoạt lại ngôi vương smartphone từ tay Samsung

Apple là nhà sản xuất smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý IV/2021, đoạt lại vị trí đầu bảng từ tay Samsung.

Apple là "ông vua" smartphone mới. (Ảnh: Apple)

Hãng nghiên cứu thị trường Canalys vừa phát hành báo cáo về doanh số smartphone toàn cầu quý cuối năm 2021. Theo đó, các vấn đề chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất smartphone khi doanh số chỉ tăng 1% so với quý IV/2020. Các yếu tố khác còn phải kể đến sự gia tăng ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron, dẫn đến nhiều địa phương phải đóng cửa và phong tỏa tương tự 2 năm trước. Canalys lưu ý các nhà sản xuất nhỏ nằm trong số thiệt hại nhiều nhất do gặp vấn đề lớn khi phải tìm kiếm nhà cung ứng mới.

Theo Phó Chủ tịch cấp cao mảng di động Nicole Peng, các nhà sản xuất linh kiện đang gia tăng công suất nhưng sẽ phải mất vài năm để thực sự tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, các thương hiệu smartphone đang xoay xở hết khả năng của mình để điều chỉnh cấu hình thiết bị, nhằm thích ứng với các nguyên vật liệu có sẵn, tiếp cận nhà sản xuất chip mới để mua đủ các bộ phận cần thiết, tập trung vào các mẫu máy bán chạy nhất và tạm dừng giới thiệu sản phẩm mới.

Những “ông lớn” đầu ngành ít bị ảnh hưởng hơn. Trong quý IV/2021, Apple vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường nhờ vào thành công của iPhone 13 và hoạt động mạnh mẽ tại Trung Quốc đại lục. Thị phần của “táo khuyết” tăng lên 23% từ 12% của quý IV/2020. Theo nhà phân tích Sanyam Chaurasia, chuỗi cung ứng của Apple bắt đầu hồi phục nhưng vẫn phải cắt giảm sản xuất trong quý do thiếu linh kiện và vì thế không thể sản xuất đủ iPhone so với nhu cầu thị trường. Tại các thị trường được ưu tiên, công ty vẫn đảm bảo giao hàng đúng hẹn, nhưng tại các thị trường khác, khách hàng phải chờ.

Samsung rơi xuống vị trí thứ hai do thị phần giảm từ 23% xuống 20% trong cùng kỳ. Xiaomi (12%), Oppo (12%), Vivo (8%) chiếm 3 vị trí còn lại trong top 5.

Du Lam (Theo TechCrunch)