Apple lần đầu tăng giá iPhone kể từ năm 2017

Theo tin đồn, iPhone 14 năm nay sẽ ghi nhận đợt tăng giá đầu tiên kể từ iPhone X năm 2017.

Khi Apple giới thiệu iPhone X giá 999 USD năm 2017, công ty đã khiến cả thế giới chấn động. Dân cư mạng chê cười mức giá “trên trời” của chiếc điện thoại này và chê cười Apple điên rồ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại. Sau 5 năm, mẫu iPhone đắt nhất đã lên tới 1.099 USD nhưng vẫn bán đắt như tôm tươi. Theo hãng nghiên cứu IDC, iPhone 13 Pro Max là smartphone bán chạy thứ hai thế giới, chỉ sau iPhone 13 (799 USD) và đứng trước iPhone 13 Pro (999 USD).

Hàng triệu người sẵn sàng bỏ ra gần 1.000 USD để sở hữu chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple. Vì vậy, “táo khuyết” đã chuẩn bị cho điều ấy. Theo chuyên gia tin đồn Jon Presser, nhà phân tích Chris Caso và trang tin LeaksApplePro, tất cả iPhone 14, trừ bản thường, ra mắt vài tháng tới sẽ tăng giá, đắt hơn 100 USD so với iPhone 13. Cụ thể, iPhone 14 6.1 inch có giá 799 USD, iPhone 14 Max (6.7 inch) giá 899 USD, iPhone 14 Pro (6.1 inch) giá 1.099 USD và iPhone 14 Pro Max (6.7 inch) giá 1.199 USD.

Vì sao Apple tăng giá iPhone 14?

Có nhiều lý do giải thích quyết định của Apple, nếu nó trở thành hiện thực. Đầu tiên, công ty sẽ loại bỏ iPhone mini do doanh số kém hơn mong đợi và thay bằng iPhone 14 Max. Về cơ bản, iPhone 14 Max là phiên bản phóng to của iPhone 14. Trong khi đó, Apple thường dùng nhãn hiệu “Max” cho các mẫu iPhone đắt tiền hơn, chẳng hạn, bản Pro Max luôn đắt hơn 100 USD so với Pro. Vì thế, gần như chắc chắn iPhone 14 Max cũng đắt hơn iPhone 14.

iPhone 14 Max đắt hơn đồng nghĩa iPhone 14 Pro và Pro Max phải tăng giá để phản ánh tính chất “pro” của mình. iPhone bản tiêu chuẩn đắt nhất và bản Pro rẻ nhất thường chênh nhau 200 USD. Do đó, theo Jon Prosser, nếu lấy iPhone 13 Pro (999 USD) và iPhone 13 Pro Max (1.099 USD) làm quy chiếu, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có giá 1.099 USD và 1.199 USD tương ứng.

Tất nhiên, khi tăng giá iPhone, Apple cần có những nâng cấp tương xứng. Mặt trước iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được thiết kế lại lần đầu kể từ năm 2017, còn iPhone 14 và 14 Max nhiều khả năng vẫn giữ thiết kế cũ. Theo đó, màn hình tai thỏ được thay bằng màn hình đục lỗ và viên thuốc.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng được cho là trang bị cụm camera mới hơn, hiện đại hơn so với bản thường. Nổi bật nhất là camera chính 48MP quay phim 8K, chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn và có thể quay video Cinematic Mode chất lượng 4K.

Một khác biệt căn bản giữa bản Pro và bản thường năm nay chính là con chip. Theo các chuyên gia, iPhone 14 và 14 Max tiếp tục dùng chip A15 từ năm ngoái, còn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dùng chip A16. Cả hai đều sản xuất dựa trên tiến trình 5nm của TSMC. Công ty Đài Loan thông báo sẽ tăng giá sản phẩm, do đó có thể ảnh hưởng đến giá iPhone.

Trong bối cảnh hiện tại, khi các nhà sản xuất Android khác như Samsung, Xiaomi, Honor hay OnePlus đều đang bán điện thoại trên dưới 1.000 USD, mức giá mới của iPhone 14 (nếu có) cũng không mang lại cảm giác quá đắt đỏ.

Du Lam (Theo PhoneArena)