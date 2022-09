Apple phát hành iOS 16

iOS 16 sở hữu nhiều tính năng hoàn toàn mới so với iOS 15, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng iPhone SE 2 trở lại đây.

Ngày 12/9, Apple chính thức phát hành iOS 16, hệ điều hành mới nhất dành cho iPhone. iOS 16 được giới thiệu lần đầu tại hội nghị WWDC 2022 hồi tháng 6. Nền tảng tương thích với iPhone 8 trở lại đây và iPhone SE 2, iPhone SE 3. Ngoài ra, iOS 16 sẽ được cài sẵn trên iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

(Ảnh: MacRumors)

Để kiểm tra xem iPhone của bạn có đủ điều kiện tải iOS 16 hay không, mở ứng dụng Settings > General > About. Bên cạnh Model Name, bạn sẽ nhìn thấy loại iPhone đang sử dụng. Ngay bên dưới là Model Number, dùng để tìm thêm thông tin về dung lượng, năm sản xuất…

Nếu nằm trong danh sách iPhone tương thích với iOS 16, bạn vào Settings > General > Software Upadate để xem iOS 16 đã có sẵn hay chưa. Trước khi làm điều này, bạn nên “dọn dẹp” iPhone để có thêm dung lượng, đồng thời sao lưu dữ liệu quan trọng, đề phòng quá trình cập nhật xảy ra vấn đề gây thất thoát. Như mọi năm, các phiên bản đầu tiên có thể tồn tại nhiều lỗi vặt và trục trặc, vì vậy, nếu không quá cần thiết, bạn nên chờ đợi để xem phản ứng và đánh giá của mọi người, hoặc tải iOS 16 lên iPhone thứ cấp.

Không may, người dùng iPhone 7 trở về trước không được hỗ trợ iOS 16. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trên Twitter, do họ hi vọng ít nhất 7 Plus có thể cài hệ điều hành mới. iPhone 7 và các iPhone cũ hơn chỉ dừng lại ở iOS 15.

Trong số các tính năng mới của iOS 16, nổi bật có màn hình khóa mới với các tùy chọn hình nền phong phú, khả năng chỉnh sửa và thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi. iOS 16 cũng cung cấp dịch vụ Emergency SOS, liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh, dành cho những trường hợp gặp sự cố tại nơi không có sóng điện thoại. Dịch vụ sẽ miễn phí trong 2 năm đầu tiên.

Ngoài iOS 16, watchOS 9 – hệ điều hành dành cho Apple Watch – cũng được tung ra cho Apple Watch Series 4 trở lại đây. Bạn cần có iPhone 8 hoặc mới hơn để cài đặt watchOS 9 cho đồng hồ.

Du Lam