Apple ra mắt tính năng cho phép người dùng kiểm tra có đang bị AirTag theo dõi hay không

Spider-Man có Spidey sense thì iOS có AirTag sense.

Kể từ khi Apple ra mắt AirTag, nỗi lo bị theo dõi luôn khiến người dùng bất an. Có vẻ như chính Apple cũng nhận biết được điều này và sẽ tung ra một tính năng mới giúp người dùng dễ dàng biết được mình có đang bị theo dõi bởi AirTag hay không.

Trong phiên bản iOS 15.2 beta, Apple đã thêm vào một tính năng giúp phát hiện xem bạn có đang bị ai đó gắn AirTag để theo dõi không. Tính năng này nằm trong ứng dụng Find My, sẽ quét không gian xung quanh để biết có những thiết bị theo dõi nào gần đó đang kết nối với mạng lưới Find My của hãng.

Theo những ảnh chụp màn hình từ trang MacRumors, tab “Items” trong ứng dụng Find My sẽ có tính năng “Items That Can Track Me” ở cuối màn hình, chạm vào sẽ hiện lên cửa sổ “Unknown Items”, lúc này iPhone sẽ scan những thiết bị kết nối với mạng lưới Find My thuộc về người khác ở gần đó. Nếu iOS tìm thấy thiết bị có khả năng là theo dõi trái phép, hệ điều hành sẽ hướng dẫn người dùng vô hiệu hóa thiết bị và ngăn chặn theo dõi.

Tính năng mới cũng không phải là hoàn hảo, vì nó đùn đẩy nhiệm vụ scan thiết bị đáng ngờ cho người dùng, dù chính Apple là người tạo ra nguy cơ bị theo dõi cho người dùng và cũng chính họ nắm giữ khả năng thông báo cho người dùng rằng họ đang bị theo dõi. Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng là một hướng đi đúng và hy vọng rằng Apple sẽ có những cách bảo vệ người dùng tốt hơn trong tương lai.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc, Gizmodo)