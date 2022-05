Những bằng sáng chế kỳ lạ của Apple

Một bằng sáng chế khác được nộp từ năm 2011 mô tả tính năng “lắc để in” (shake to print), giúp người dùng lắc iPhone hoặc iPod để bật tùy chọn in ảnh. Tính năng này hoạt động khá giống “lắc để phát nhạc ngẫu nhiên” (shake to shuffle), nhưng chưa bao giờ được cập nhật chính thức cho iPhone hay iPod.