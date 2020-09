Apple Watch Series 6 ra mắt với tính năng đo oxy trong máu

Apple bổ sung hàng loạt cảm biến mới trên Apple Watch Series 6 như đo nồng độ oxy trong máu, theo dõi giấc ngủ tốt hơn.

Apple Watch Series 6 là thành viên mới nhất trong gia đình smartwatch đình đám của Apple. Công ty cho biết Series 6 có khả năng đo nồng độ oxy trong máu trong 15 giây. Apple đã kết hợp với mạng lưới y tế để bắt đầu thử nghiệm tính năng trên quy mô lớn, trong đó có bài kiểm tra liệu nó có thể phát hiện người nhiễm Covid-19 hay không.

Seris 6 trang bị vi xử lý S6 mới, hứa hẹn nhanh hơn 20% so với thế hệ trước. Nó dựa trên chip A13 mà Apple tự phát triển, mang đến cập nhật lớn đầu tiên về hiệu suất cho Apple Watch kể từ Series 4 do Series 5 ra mắt năm 2019 vẫn dùng CPU S4 nhưng được đặt tên là S5 với các điểm mới không đáng kể. Đồng hồ có thể hoạt động trong 18 tiếng sau khi sạc đầy, tương tự Series 5 nhưng thời gian sạc nhanh hơn, chỉ mất 1,5 tiếng.

Màn hình luôn bật (always-on) sáng hơn 2,5 lần so với Series 5, vì vậy người dùng dễ đọc giờ hơn khi ở ngoài trời hay khi cánh tay đặt trên bàn. Ngoài ra, cũng dễ dàng tiếp cận thông báo, trung tâm điều khiển, thay đổi mặt đồng hồ… mà không cần đánh thức toàn bộ màn hình.

Một cảm biến mới khác trên Apple Watch Series 6 là cảm biến đo độ cao (alimeter), cung cấp thông tin về độ cao so với mực nước biển theo thời gian thực. Nó phù hợp với người làm kỹ thuật, leo núi, nhảy dù, đi lặn hay thám hiểm hang động.

Apple Watch Series 6 vỏ nhôm có các màu xám, bạc, vàng, xanh hoặc đỏ. Đây là lần đầu tiên đồng hồ của Apple thêm lựa chọn màu đỏ. Bản vỏ thép chỉ có màu than chì hoặc vàng. Bản Edition cao cấp nhất sử dụng chất liệu titan, màu đen hoặc trắng bạc. Trong đó, bản vỏ nhôm được làm từ 100% nhôm tái chế, giống với MacBook Pro mới. Apple cũng giới thiệu dây đeo mới mang tên Solo Loop, được làm từ một miếng silicone duy nhất mà không có cài khóa hay điều chỉnh nào. Solo Loop mang nhiều phong cách khác nhau và có 7 màu.

Apple Watch Series 6 chạy hệ điều hành watchOS 7, bổ sung khả năng theo dõi giấc ngủ tốt hơn nhờ cảm biến chuyên dụng. Các cập nhật lớn khác trong watchOS 7 là ứng dụng Fitness được làm mới với các bài tập luyện, tính năng rửa tay đề phòng Covid-19, chia sẻ mặt đồng hồ với người khác.

Bên cạnh đó, Apple cũng ra mắt tính năng Family Setup, cho phép phụ huynh cài đặt Apple Watch cho con em ngay cả khi chúng chưa dùng iPhone. Họ có thể quản lý người mà đứa trẻ được phép nhắn tin, gọi điện trên đồng hồ, thiết lập cảnh báo địa điểm, bật chế độ không làm phiền trong giờ học. Family Setup chỉ áp dụng cho phiên bản Apple Watch nối mạng di động.

Một dịch vụ khác được Apple công bố dành cho Apple Watch là Fitness Plus, có giá 9,99 USD/tháng hoặc 79,99 USD, cung cấp các bài tập và khả năng theo dõi tốt hơn. Fitness Plus cũng có thể mua trong gói Apple One cùng các dịch vụ khác của Apple như Apple Music, New Plus, TV Plus.

Apple Watch Series 6 giá khởi điểm 399 USD cho bản 40mm, bản nối mạng di động giá từ 499 USD, cho đặt trước từ ngày 15/9 và giao hàng từ 18/9. Nằm trong nỗ lực giảm thải, Apple sẽ không kèm củ sạc USB trong hộp khi mua Series 6 mà chỉ có dây sạc.

Du Lam (Theo The Verge)