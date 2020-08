Bắt chước Apple, Samsung cắt giảm phụ kiện trong hộp của Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra phiên bản dành cho thị trường Mỹ bị cắt giảm phụ kiện nhiều nhất khi không có cả tai nghe AKG và ốp lưng.

Trong bài viết lần trước, chúng tôi đã mở hộp chiếc Galaxy Note20 Ultra phiên bản chính hãng bán tại thị trường Việt Nam. Toàn bộ phụ kiện đi kèm bên trong máy sẽ bao gồm: củ sạc 25W, cáp sạc C to C, que chọc sim, tai nghe AKG và một vài đầu mút tai nghe. Cho những ai chưa biết thì phiên bản Note20 Ultra chính hãng tại Việt Nam không được Samsung tặng kèm ốp lưng, mặc dù giá trị của máy lên tới 30 triệu đồng.

Phụ kiện đi kèm Galaxy Note20 Ultra bản chính hãng Việt Nam.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là ở phiên bản Galaxy Note20 Ultra dành cho thị trường Việt Nam. Nếu bạn nghĩ rằng việc không tặng kèm ốp lưng là một "thiệt thòi" đối với các Samfan thì người dùng Note20 tại Mỹ thậm chí còn thất vọng hơn khi phụ kiện đi kèm không chỉ bị cắt giảm ốp lưng, mà còn cắt giảm luôn cả chiếc tai nghe AKG.

Toàn bộ phụ kiện đi kèm Galaxy Note20 Ultra bản dành cho thị trường Mỹ.

Thế phiên bản dành cho thị trường nào có tặng kèm đầy đủ phụ kiện nhất? Theo tìm hiểu từ trang tin PhoneArena thì Galaxy Note20 Ultra bản dành cho thị trường nội địa Hàn Quốc sẽ là phiên bản được tặng kèm đầy đủ phụ kiện, bao gồm tất cả các phụ kiện dành cho bản Việt Nam và thêm một chiếc ốp lưng nhựa cứng. Cả hai phiên bản dành cho thị trường Mỹ và Hàn Quốc đều là phiên bản chạy chip Snapdragon 865 , trong khi đó ở thị trường Việt Nam, Galaxy Note20 series sẽ được trang bị con chip Exynos 990.

Galaxy Note20 Ultra bản Hàn Quốc là đầy đủ phụ kiện nhất bao gồm cả ốp lưng.

Có vẻ như Samsung đã chủ động đi trước Apple một bước khi tự tin loại bỏ thẳng tai nghe không dây AKG đi kèm theo máy trước những tin đồn về việc Apple không còn tặng kèm tai nghe EarPods trên iPhone 12 nữa. Điều này cũng sẽ phần nào giúp Samsung thúc đẩy doanh số bán hàng của các mẫu tai nghe không dây như Galaxy Buds Live mới hay Galaxy Buds .

Bộ ba Galaxy Note20 hiện đang có mặt tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 23.990.000 VNĐ.

(Theo Trí Thức Trẻ)