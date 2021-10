Bật mí Apple Refurbished, một trong những chương trình bí mật trong giới công nghệ

Bạn là một người yêu thích các sản phẩm của Apple nhưng không có quá nhiều tiền? Nếu vậy, bạn có thể tìm mua thiết bị tân trang của hãng này trên trang web Apple Certified Refurbished.

Apple nói rằng các thiết bị tân trang "như mới" (like new) rẻ hơn 15% so với giá bình thường.

Hàng Refurbished là hàng tân trang, tức những mặt hàng đã được trưng bày tại các hội thảo, triển lãm thương mại, cửa hàng, hội chợ, hoặc đã có người mua về, sử dụng nhưng phát sinh lỗi nên được trả về để nhà sản xuất kiểm tra và tiến hành khắc phục lỗi đó. Sau khi được khắc phục, hàng sẽ được đóng gói và bán ra thị trường với các chính sách bảo hành như hàng mới.

Với những người muốn tiết kiệm tiền mua các sản phẩm của Apple, đây là cách để có được những gì mình muốn với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, mọi sản phẩm tân trang được chứng nhận của Apple đều đi kèm với bảo hành có giới hạn 1 năm tiêu chuẩn. Nếu có điều gì đó không hoạt động bình thường, hãng sẽ sửa chữa.

Giá rẻ không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Apple Refurbished được bán ra thị trường là hàng nguyên seal, toàn bộ phụ kiện đi kèm đều do hãng cung cấp.

Thiết bị tân trang của Apple trước khi đến tay bạn đã được kiểm duyệt kỹ càng lên đến 3 lần với nhiều bộ phận kiểm tra khác nhau. Lần đầu tiên chính là khách hàng sử dụng sản phẩm lần đầu; tiếp đó là sự kiểm duyệt và khắc phục của chính Apple; cuối cùng là các đơn vị kinh doanh hàng tân trang sẽ kiểm tra lại đầu vào để đảm bảo cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Trang web Apple Certified Refurbished rao bán các thiết bị tân trang của Apple

Một số thiết bị tân trang của Apple:

Apple Watch Series 4 40mm được tân trang giá 249 USD (tiết kiệm 100 USD)

iPhone 11 Pro 64GB được tân trang giá 679 USD (tiết kiệm 220 USD)

iPad Pro 11 inch 256GB được tân trang giá 689 USD (tiết kiệm 110 USD)

MacBook Air 13,3 inch được tân trang giá 929 USD (tiết kiệm 270 USD)

MacBook Pro 13,3 inch được tân trang giá 1.699 USD (tiết kiệm 300 USD)

Tại sao bạn nên mua hàng tân trang?

Mua hàng tân trang không chỉ là một cách để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm yêu thích mà còn giúp giữ cho các thiết bị dạng này của Apple tránh nằm trong bãi rác.

Bạn có thể coi chúng là những mặt hàng “như mới” trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn chức năng của một thiết bị mới nhưng có giá chiết khấu. Ví dụ, Macbook Pro 13 inch hiện được bán với giá 1.299 USD, song nếu bạn mua hàng tân trang thì giá là 1.099,99 USD (tiết kiệm 200 USD).

Giống như các sản phẩm mới, hàng tân trang của Apple được bảo hành 1 năm (lên đến 90 ngày hỗ trợ kỹ thuật miễn phí). Vì thế, bạn vẫn được bảo hành nếu máy gặp vấn đề gì đó.

Hàng tân trang như thế nào so với các sản phẩm mới của Apple?

Hàng tân trang đi kèm với quá trình kiểm tra nghiêm ngặt giống như các sản phẩm hoàn toàn mới của Apple phải trải qua. Ngoài ra, họ sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng của Apple nếu cần, làm sạch chi tiết và kiểm tra nghiêm ngặt. Tất cả chúng đều đi kèm với các phụ kiện, dây cáp và hệ điều hành chính hãng Apple cũng như pin và vỏ ngoài mới.

Sự khác biệt duy nhất có thể nhận thấy: Các thiết bị tân trang của Apple sẽ được gửi trong hộp màu trắng thay vì những sản phẩm bạn thấy tại cửa hàng.

Có những loại sản phẩm tân trang được chứng nhận của Apple nào?

Bạn có thể nhận được hầu hết mọi dòng sản phẩm tân trang của Apple, bao gồm máy Mac, iPhone, iPad, Apple Watch và Apple TV, thỉnh thoảng có iPod và phụ kiện. Thông thường bạn sẽ không nhìn thấy các sản phẩm mới nhất trong phần được tân trang, nhưng đôi khi cũng có. Nguồn hàng cũng có hạn.

Loại bảo hành nào đi kèm với hàng tân trang?

Tất cả các sản phẩm tân trang được chứng nhận của Apple đều đi kèm với bảo hành tiêu chuẩn có giới hạn 1 năm. Bảo hành có giới hạn sẽ bao gồm bất kỳ lỗi nào của nhà sản xuất (bao gồm cả lỗi về vật liệu hoặc tay nghề) trong 1 năm kể từ ngày bạn mua hàng. Theo điều khoản, nếu bạn đang sử dụng bình thường và máy đột nhiên gặp sự cố không phải do lỗi của bạn, rất có thể nó sẽ được bảo hành có giới hạn trong 1 năm.

Bạn có thể mua Gói bảo vệ AppleCare cho các hàng tân trang không?

Giống như bất kỳ sản phẩm mới nào của Apple, khi mua Gói bảo vệ AppleCare cho các mặt hàng tân trang của mình, bạn sẽ nhận được hỗ trợ máy lên đến 3 năm và khắc phục mọi lỗi không phải do mình.

Các chính sách hoàn trả là gì?

Các sản phẩm tân trang được chứng nhận của Apple đi kèm với chính sách hoàn trả tiêu chuẩn giống nhau. Bạn có 14 ngày theo lịch kể từ khi nhận được hàng để trả lại. Điều này cho bạn 2 tuần chắc chắn để xem liệu có thay đổi ý định hay không.

Lưu ý: Thiết bị Apple tân trang không nhận được chế độ bảo hành chính hãng tại thị trường Việt Nam. Người dùng chỉ có thể nhận được chế độ bảo hành ở nơi mua trực tiếp sản phẩm này.

(Theo Một thế giới)