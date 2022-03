Bị giảm thị phần, nhưng Apple vẫn chiếm nửa doanh thu đồng hồ thông minh toàn cầu

Apple Watch bị giảm thị phần do cạnh tranh ngày càng cao, song doanh thu hãng công nghệ Mỹ vẫn bằng với tất cả hãng khác cộng lại.

Thị trường đồng hồ thông minh (smartwatch) toàn cầu hầu như không có sự tăng trưởng trong năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhưng năm 2021 lại ghi nhận mức tăng đáng kể lên đến 24%, theo kết quả mới công bố của Counter Research. Riêng quý 4 ghi nhận 40 triệu thiết bị được bán ra, đây là doanh số cao nhất từng được ghi nhận trong một quý.

Thị phần Apple Watch, Huawei bị giảm so với năm ngoái. Samsung và Garmin tăng. (Nguồn: Counterpoint)

Chuyên gia Counterpoint nhận định sự tăng trưởng của thị trường smartwatch trong năm qua cho thấy tiềm năng to lớn của ngành này trong tương lai. Với khả năng theo dõi các thông số sức khỏe quan trọng như huyết áp, SpO2 (nồng độ oxy trong máu), đo nhịp tim…, các thiết bị này trở nên vô cùng phổ biến. Thêm vào đó, smartwatch sẽ ngày càng hấp dẫn vì trở thành thiết bị đeo độc lập do có thể kết nối 4G, 5G.

Trong mảng đồng hồ thông minh, Apple vẫn duy trì vị trí số 1 với 30% thị phần, dù có giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái do cạnh tranh ngày càng gay gắt. Mặt khác, giá bán trung bình Apple Watch tăng 3% do Apple không phát hành mẫu SE nào trong năm 2021. Dù chiếm chưa tới 1/3 thị trường, Apple lại chiếm một nửa tổng doanh thu toàn thị trường.

Samsung là một trong những hãng sản xuất smartwatch thành công trong năm 2021. Hãng ghi nhận mức tăng kỷ lục 200% trong quý 3/2021, mức cao nhất từ ​​trước đến nay của thương hiệu từ Hàn Quốc. Sau đó, hãng vẫn giữ vững phong độ trong quý 4. Rõ ràng việc Samsung hợp tác với Google đưa hệ điều hành Wear OS lên các sản phẩm mới gần đây đã có hiệu quả hơn so với chỉ dùng hệ điều hành Tizen OS của hãng trước đó.

Trong khi đó, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Huawei vẫn tung ra các mẫu đồng hồ thông minh mới cho cả người lớn lẫn trẻ em. Mặc dù vậy, tổng số thiết bị bán ra lại giảm so với cùng kỳ năm trước do Huawei trình làng Watch GT 3 và Watch Fit Mini khá trễ. Đổi lại, sau khi ra mắt, hai thiết bị mang lại doanh số quý 4 gần như gấp đôi so với quý 3.

Imoo, một thương hiệu smartwatch không phổ biến tại Việt Nam, không ra mắt thiết bị nào trong năm 2021, dẫn đến việc thương hiệu này ghi nhận mức giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhờ vào việc xuất sản phẩm sang các thị trường ngoài Trung Quốc như Châu Âu, imoo giữ vững vị trí số 1 trong mảng smartwatch trẻ em.

Thương hiệu Trung Quốc Amazfit đã thành công khi mở rộng vị thế của mình trên thị trường vào năm 2021, ghi nhận mức tăng trưởng hơn 20% trong 2 năm qua. Giá bán trung bình của hãng cũng tăng 11% nhờ vào sự lớn mạnh thị phần của dòng GTR và GTS, những mẫu sản phẩm cao cấp.

Cùng với sự tăng trưởng chung của thị trường, Garmin là một thương hiệu thành công ngoài mong đợi trong năm 2021. Ban đầu, hãng tập trung giới thiệu smartwatch giá cao cho các đối tượng đặc biệt như phi công và thợ lặn. Nhưng rồi dần chuyển trọng tâm sang những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng đại chúng bằng cách đánh mạnh vào giá cả và thiết kế. Kết quả, mức tăng trưởng 35% và chiếm vị trí thứ sáu toàn cầu, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái, là những thành quả cho sự thay đổi của Garmin.

Trái ngược với các đối thủ, Fitbit cho thấy một kết quả không như ý với thị phần giảm 15% so với năm ngoái. Nguyên nhân đến từ việc sau khi ra mắt các mẫu Sense và Versa 3 vào quý 3 năm 2020, Fitbit không ra mắt thêm một thiết bị mới nào, có vẻ hãng đã thay đổi chiến lược và tái cấu trúc sau khi sát nhập với Google. Tuy nhiên, hãng dự kiến quay trở lại với việc phát hành Versa 4 vào nửa cuối năm 2022.

Xiaomi cũng là một cái tên thành công trong năm với Mi Watch Lite ra mắt nửa đầu năm 2021 và Redmi Watch 2 ra mắt quý 4 năm 2021. Trong loạt sản phẩm này, hãng tung ra phiên bản 'Lite' để người dùng có thêm lựa chọn và góp phần mở rộng thị phần.

Bắc Mỹ (xanh lam) và Trung Quốc (đỏ) là những thị trường trọng điểm, riêng Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh. (Nguồn: Counterpoint)

Theo phân tích của Counterpoint, một trong những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường smartwatch toàn cầu vào năm 2021 là việc mở rộng của thị trường Ấn Độ. Thị trường smartwatch Ấn Độ chỉ chiếm 3% thị trường toàn cầu vào năm 2020, nhưng tăng trưởng gấp 4 lần vào năm 2021 để nâng thị phần tỷ lệ lên gần 10%.

Nguyên Phú