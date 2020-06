Bí quyết thành công của doanh nghiệp CNTT hiện đại

Một nền tảng CNTT có khả năng thích ứng, mở rộng theo nhu cầu doanh nghiệp mà lại không quá tốn kém, dễ quản lý và vận hành đã và đang tạo nên tương lai số vững chắc cho doanh nghiệp hiện đại.

Khảo sát của KPMG với hơn 4.000 giám đốc CNTT toàn cầu trong báo cáo mang tên “Navigating Economic Uncertainty” cho thấy hơn 60% cảm nhận rõ tác động lớn lao của bất trắc trong hoạt động kinh doanh. Các lãnh đạo công nghệ này nói rằng họ rất cần các nền tảng hệ thống tin cậy và đồng nhất có thể hỗ trợ các ứng dụng mới và nền tảng CNTT linh hoạt. Hơn 50% muốn vận hành nền tảng CNTT theo cách sáng tạo hơn, và gần một nửa muốn tìm cách đạt được các mục tiêu này với kinh phí hạn hẹp.

Giải pháp máy chủ dòng cao Dell EMC PowerEdge MX giúp doanh nghiệp triển khai sáng tạo mô hình kinh doanh mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Trong khi đó, một báo cáo nội bộ của Dell cho thấy không chỉ người dùng đầu cuối mới yêu cầu trải nghiệm người dùng tốt hơn mà chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng đưa ra yêu cầu tương tự với hãng cung cấp công nghệ cho họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ tin rằng kiến trúc CNTT dạng mô-đun chính là giải pháp khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh tính toán, khả năng lưu trữ và phần cứng mạng lưới giúp chuyên gia CNTT định hình chính xác nguồn tài nguyên công nghệ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp.

Dạng thức mô-đun cũng mang đến khái niệm có tên hạ tầng động học, giúp doanh nghiệp “chỉ mặt đặt tên” đúng nguồn tài nguyên cho tải việc. Cùng với đó, doanh nghiệp có thể chủ động thay đổi nguồn tài nguyên công nghệ dựa trên yêu cầu kinh doanh.

Là hãng chuyên cung cấp các giải pháp máy chủ tiên tiến, Dell đã xây dựng và giới thiệu chiến lược hạ tầng kiến trúc Kinetic từ năm 2018 với sản phẩm chủ lực là máy chủ dòng cao Dell EMC PowerEdge MX.

PowerEdge MX là giải pháp đầu ngành được khách hàng đánh giá rất cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cho phép thực hiện những chuyển đổi mang tính kiến tạo, mở ra cơ hội thành công cho doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp đầu tiên của Dell ứng dụng hạ tầng kiến trúc Kinetic thiết kế theo dạng mô-đun hiệu suất cao cho phép khách hàng cấu hình một cách linh hoạt và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp với nhiều loại hình khai thác và ứng dụng công nghệ khác nhau tại cùng một thời điểm.

Máy chủ dòng cao PowerEdge MX còn là giải pháp lý tưởng cho triển khai ứng dụng hiệu suất cao, môi trường ảo hóa mật độ lớn, các ứng dụng định nghĩa bằng phần mềm của lưu trữ, mạng kết nối hay hạ tầng siêu hội tụ hoặc môi trường phân tích dữ liệu lớn. PowerEdge MX có thể gắn được nhiều GPU chạy ứng dụng AI, IoT, phù hợp cho phát triển giao thông thông minh và thành phố thông minh.

Sức mạnh của PowerEdge MX thể hiện qua hai dòng sản phẩm chủ lực là PowerEdge MX740c và PowerEdge MX840c với khả năng cung cấp lưu trữ hiệu năng lớn, băng thông lên tới 25 Gbps trên một kết nối mạng, cùng cấu trúc kết nối trực tiếp giúp dễ dàng mở rộng sau này.

Với hạ tầng phần cứng được thiết kế động học, PowerEdge MX được xem như giải pháp mang lại thay đổi lớn cho cơ sở hạ tầng truyền thống nhờ kết hợp giữa giải pháp quản trị và vận hành chuyên dụng, tạo nên một kiến trúc linh hoạt, dễ quản lý, tự động hóa cao, đáp ứng khả năng mở rộng cho nhu cầu tương lai.

Môi trường kinh doanh hiện nay đòi hỏi các tổ chức doanh nghiệp cần được trang bị hệ thống CNTT có khả năng vận hành linh hoạt và sáng tạo như chính hoạt động của họ. Với các doanh nghiệp hiện đại, nhu cầu đặt ra càng cao hơn. Họ cần một giải pháp có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn thông suốt, dễ dàng nâng cấp với chi phí thấp, thúc đẩy, phát triển và mở rộng mục tiêu và chiến lược kinh doanh thành công.

Với việc triển khai hạ tầng linh hoạt, doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí hoạt động bằng cách tăng khả năng và thời gian vận hành hệ thống, cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc của nhóm quản trị CNTT.

PowerEdge MX với kiến trúc CNTT linh hoạt cho phép các nhà quản lý có thể thử nghiệm mô hình kinh doanh mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Nền tảng hạ tầng động học với kiến trúc linh hoạt, dễ quản trị, cùng thiết kế có khả năng đáp ứng cao giúp bổ sung nhanh chóng vi xử lý, lưu trữ và tài nguyên mạng lưới cho phép doanh nghiệp đáp ứng tức thời với các thay đổi.

Là giải pháp đầu tiên ứng dụng hạ tầng kiến trúc Kinetic và được tích hợp sẵn khả năng mở rộng sau khi gắn vào trung tâm dữ liệu, PowerEdge MX cho phép khách hàng triển khai hiệu quả các hoạt động CNTT hiện tại, đồng thời linh hoạt thay đổi mà không cần nâng cấp hệ thống một cách quá phức tạp và tốn kém chi phí.

PowerEdge MX cũng được xem là giải pháp tin cậy và an toàn hàng đầu hiện nay với thiết kế bảo mật tích hợp từ phần cứng, giúp bảo vệ và phát hiện các nguy cơ tấn công từ không gian mạng, đồng thời cung cấp khả năng phục hồi hạ tầng cơ bản sau tấn công mạng. Tại Việt Nam, PowerEdge MX cùng các dòng máy chủ và giải pháp lưu trữ của Dell được phân phối và triển khai bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp hàng đầu đã được đào tạo và cấp chứng chỉ của NT&T Co., Ltd (http://nttsolution.com/).