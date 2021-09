Bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 mini của Apple có gì mới?

Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 13, iPhone 13 mini trong sự kiện “California Streaming” rạng sáng 15/9 (giờ Việt Nam). Bộ đôi vẫn giữ nguyên thiết kế cạnh phẳng và góc bo tròn, thân máy kim loại chống bụi, chống nước chuẩn IP68.

iPhone 13 và iPhone 13 mini về cơ bản không có khác biệt lớn so với iPhone 12 nhưng vẫn có những nâng cấp quan trọng. Bộ đôi vẫn giữ nguyên thiết kế cạnh phẳng và góc bo tròn, thân máy kim loại chống bụi, chống nước chuẩn IP68. Lần này, “tai thỏ” trên hai thiết bị nhỏ hơn 20%.

Kích thước tấm nền Super Retina XDR cũng không thay đổi: 5.4 inch với iPhone 13 mini và 6.1 inch với iPhone 13. Bản thân tấm nền sáng hơn 20%, đạt độ sáng tối đa 800 nit khi hoạt động ngoài trời, độ sáng HDR tối đa 1.200 nit. Tấm nền mới cũng hỗ trợ Dolby Vision, HDR10 và HLG.

Một điều bạn sẽ không có được trên iPhone 13 và iPhone 13 mini là màn hình 120Hz. Chúng vẫn sử dụng màn hình 60Hz như mọi iPhone trước đó.

iPhone 13 và iPhone 13 mini trang bị chip Apple A15 Bionic. Theo Apple, A15 là chip nhanh nhất trên smartphone, bao gồm hai nhân CPU hiệu suất cao và bốn nhân CPU tiết kiệm năng lượng, sản xuất trên quy trình 5nm của TSMC. Chip A15 trong bộ đôi iPhone 13 chỉ có bốn nhân GPU thay vì năm nhân như bộ đôi iPhone 13 Pro. Nó còn có một nhân Neural Engine mới, xử lý các tính năng như nhận diện hình ảnh, giọng nói trên thiết bị và các tác vụ máy học nâng cao khác.

Về cụm camera, iPhone 13 và iPhone 13 mini có hai camera phía sau: camera chính độ phân giải 12MP ống kính f/1.6; camera góc siêu rộng 12MP f/2.4, không có tính năng lấy nét tự động. Camera trước TrueDepth 12MP hỗ trợ tính năng Centre Stage, tự động lia máy và phóng to khi người dùng gọi video để chủ thể luôn nằm trong khung hình, kể cả khi họ di chuyển.

Cuối cùng, iPhone 13 và iPhone 13 mini dùng pin lớn hơn so với người tiền nhiệm. Apple không chia sẻ thông số chính xác nhưng hứa hẹn thời gian sử dụng tăng tương ứng 2,5 tiếng và 1,5 tiếng với mỗi lần sạc so với iPhone 12. Nó đồng nghĩa với trọng lượng của hai máy cũng tăng: iPhone 13 nặng 174 gram, còn iPhone 13 mini nặng 141 gram. Cả hai dầy hơn 0,25mm so với iPhone 12 nhưng các kích thước khác không thay đổi.

iPhone 13 và iPhone 13 mini cho đặt trước từ thứ Sáu (17/9) tại hơn 30 quốc gia, bắt đầu giao hàng từ 24/9. Chúng có ba tùy chọn bộ nhớ: 128GB, 256GB và 512GB với giá từ 799 USD và 699 USD. Có tổng cộng 5 màu sắc, bao gồm trắng, đen, đỏ, xanh bóng đem, hồng và ánh sao (starlight).

Du Lam (Theo GSM Arena)