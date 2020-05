Các cách nâng cấp hệ điều hành iPhone lên iOS 13.5

Phiên bản iOS 13.5 đã chính thức được phát hành với những cập nhật hữu ích, ví dụ như bổ sung chức năng theo dõi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, làm ổn định hơn cho giao diện FaceTime theo nhóm, hay hỗ trợ mở khóa máy nhanh hơn khi người dùng đeo khẩu trang (xem cụ thể các cập nhật ở đây).

Với người dùng iPhone, iPad, có nhiều cách để lên đời phiên bản iOS mới như iOS 13.5. Bên dưới đây là phần điểm lại các cách cập nhật iOS.

Hướng dẫn cách cập nhật iOS 13.5

Update trên iPhone

Nếu iPhone có thông báo cho biết đã có bản cập nhật, hãy nhấn Install Now. Bạn cũng có thể làm theo các bước sau:

Kết nối thiết bị của bạn vào nguồn điện và kết nối Internet bằng Wi-Fi.

Chuyển đến Settings > General, sau đó nhấn Software Update.

Sau đó chúng ta nhấn "Download and Install".

Nếu một thông báo yêu cầu tạm thời xóa ứng dụng vì phần mềm cần thêm dung lượng để cập nhật, hãy nhấn Continue hoặc Cancel. Sau khi tạm thời xóa, iOS hoặc iPadOS sẽ cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ bỏ.

Để cập nhật lên đời iOS ngay, hãy bấm vào Install. Hoặc bạn có thể nhấn vào Later và chọn Install Tonight hoặc Remind Me Later.

Nếu nhấn vào Install Tonight, bạn chỉ cần cắm thiết bị vào nguồn điện trước khi đi ngủ. Thiết bị của bạn sẽ tự động cập nhật trong đêm.

Nếu được hỏi, hãy nhập mật mã passcode của bạn.