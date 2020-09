Cách làm giảm mỏi mắt khi phải nhìn màn hình cả ngày

iPhone, Android và Windows đều giới thiệu những cách riêng để giúp mọi người giảm mỏi mắt khi phải nhìn màn hình quá nhiều.

Khi đôi mắt bạn trở nên mệt mỏi, đó có thể là dấu hiệu chúng đã quá sức khi phải nhìn vào màn hình cả ngày. Chúng ta ngồi trong nhà, dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết để nhìn máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Các cài đặt có sẵn trong iPhone, Android, macOS và Windows 10 sẽ giúp bạn giảm mỏi mắt và dễ ngủ hơn chỉ bằng cách đổi màu màn hình từ trắng sang ngả vàng.

Chẳng hạn, website Apple nói rằng “các nghiên cứu chỉ ra tiếp xúc với ánh sáng xanh mạnh vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến nhịp sinh học và gây khó ngủ hơn. Night Shift sử dụng đồng hồ máy tính và vị trí địa lý để xác định khi nào là hoàng hôn tại khu vực bạn sống. Sau đó, nó tự động chuyển màu màn hình sang ấm hơn. Vào buổi sáng, nó chuyển màn hình về lại cài đặt thông thường”.

Ngoài các thiết lập có sẵn trên thiết bị, bạn có thể làm theo quy tắc 20-20-20, tức là nghỉ mỗi 20 phút nhìn màn hình và nhìn vào thứ gì đó cách đó 6m (tương đương 20 feet) trong 20 giây.

Dưới đây là các cài đặt giảm mỏi mắt trên iPhone, Mac, Windows và Android:

Cách dùng Night Shift trên iPhone: Settings > Display & Brightness > Night Shift > Cài lịch hoặc chọn “Manually enable until tomorrow” > Điều chỉnh nhiệt độ màu theo mong muốn.

Cách dùng bộ lọc ánh sáng xanh trên Android: Điện thoại Android có các tùy chọn khác nhau dựa theo nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu nó hỗ trợ chế độ ban đêm, nó sẽ nằm trong khu vực thông báo. Chẳng hạn, trên smartphone Samsung, vuốt ngón tay từ trên cùng màn hình để mở ra trung tâm thông báo, tìm kiếm “blue light filter” (bộ lọc ánh sáng xanh) trong các nút bấm xuất hiện rồi chạm và giữ vào nó. Tiếp đến, chọn “turn on as scheduled” hoặc “turn on now” rồi điều chỉnh thanh trượt nhiệt độ màu.

Cách dùng Night Shift trên macOS: Bấm vào nút Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình, chọn system preferences > Displays > Night Shift > Cài lịch hoặc bấm vào “turn on until sunrise” > điều chỉnh nhiệt độ màu bằng thanh trượt.

Cách dùng Night Light trên Windows 10: Bấm vào nút Search ở góc dưới cùng bên trái màn hình, nhập “Night Light” > Turn on Now. Tại đây, điều chỉnh ánh sáng hoặc cài đặt lịch để chế độ tự động kích hoạt khi đến giờ nhất định hoặc khi hoàng hôn xuống.

Du Lam (Theo CNBC)